Anisimova stoji na putu Sabalenki u finalu US opena

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Arina Sabelenka i Amanda Anisimova igraće za trofej na US openu.

Prva teniserka sveta, Sabalanka za 127 minuta izašla je kao pobednica protiv Džesike Pegule 2:1 (6:4, 3:6, 6:4), dok je mlada Anisimova za skoro tri časa igre nadigrala Japanku Naomi Osaku 2:1 (6:7, 7:6, 6:3). Treću godinu zaredom Sabalenka je stigla do finala US opena. Izgubila je 2023. od Koko Gof, pobedila je prošle godine Džesiku Pegulu, koja joj je noćas pružila još jednom veliki otpor u polufinalu. Bilo je puno vatre u finišu prvog seta, dva brejka su
