Ponoćna bomba u Zagrebu! Dinamo završio neverovatno pojačanje: Fudbaler Milana stiže na Maksimir!

U samom finišu prelaznog roka odjeknula je bomba na zagrebačkom Maksimiru.

U Dinamo Zagreb na jednogodišnju pozajmicu iz Milana stiže 27-godišnji reprezentativac Alžira - Ismael Benaser. Benaser je već na putu za Zagreb, hrvatski klub dogovorio je jednogodišnju pozajmicu sa opcijom otkupa ugovora i ostalo je samo da Benaser odradi lekarske preglede kako bi se ozvaničio njegov dolazak. Sa sedam miliona evra bruto platom, Benaser je bio treći najplaćeniji igrač Milana i italijanski klub je silno želeo da ga se reši ovog leta. Imao je ponude