Ponoćna bomba u Zagrebu! Dinamo završio neverovatno pojačanje: Fudbaler Milana stiže na Maksimir!

Kurir pre 1 sat
Ponoćna bomba u Zagrebu! Dinamo završio neverovatno pojačanje: Fudbaler Milana stiže na Maksimir!

U samom finišu prelaznog roka odjeknula je bomba na zagrebačkom Maksimiru.

U Dinamo Zagreb na jednogodišnju pozajmicu iz Milana stiže 27-godišnji reprezentativac Alžira - Ismael Benaser. Benaser je već na putu za Zagreb, hrvatski klub dogovorio je jednogodišnju pozajmicu sa opcijom otkupa ugovora i ostalo je samo da Benaser odradi lekarske preglede kako bi se ozvaničio njegov dolazak. Sa sedam miliona evra bruto platom, Benaser je bio treći najplaćeniji igrač Milana i italijanski klub je silno želeo da ga se reši ovog leta. Imao je ponude
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Prelazni rok samo što se završio a Vlahović već zna svoj sledeći klub: Juventusov napadač prelazi u redove ljutog rivala…

Prelazni rok samo što se završio a Vlahović već zna svoj sledeći klub: Juventusov napadač prelazi u redove ljutog rivala?! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 40 minuta
Bomba u Zagrebu: Dinamo doveo saigrača Strahinje Pavlovića! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio…

Bomba u Zagrebu: Dinamo doveo saigrača Strahinje Pavlovića! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 45 minuta
Preti nam jedan od najboljih evropskih igrača: Evo šta kažu brojke o meču Srbije i Finske! Prelazni rok samo što se završio a…

Preti nam jedan od najboljih evropskih igrača: Evo šta kažu brojke o meču Srbije i Finske! Prelazni rok samo što se završio a vlahović već zna svoj sledeći klub: Juventusov napadač prelazi u redove ljutog rivala?!

Hot sport pre 20 minuta
Dinamo šokirao Evropu – doveo zvezdu Milana

Dinamo šokirao Evropu – doveo zvezdu Milana

Nova pre 45 minuta
Šuška se šuška - Inter gleda ka Vlahoviću!

Šuška se šuška - Inter gleda ka Vlahoviću!

B92 pre 10 minuta
Zagrebačka bomba za kraj, Dinamo jači za Ismaela Benasera!

Zagrebačka bomba za kraj, Dinamo jači za Ismaela Benasera!

Sportske.net pre 1 sat
"Bomba" u Zagrebu: Stigao vezista Milana!

"Bomba" u Zagrebu: Stigao vezista Milana!

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalAlžirZagrebDinamo zagrebmilanpojačanje

Sport, najnovije vesti »

Srdačan susret predstavnika srpskih košarkaša i fudbalera u Rigi

Srdačan susret predstavnika srpskih košarkaša i fudbalera u Rigi

RTV pre 20 minuta
EP u košarci: Put Srbije do finala popločan je Francuskom i Nemačkom

EP u košarci: Put Srbije do finala popločan je Francuskom i Nemačkom

Vreme pre 5 minuta
Prelazni rok samo što se završio a Vlahović već zna svoj sledeći klub: Juventusov napadač prelazi u redove ljutog rivala…

Prelazni rok samo što se završio a Vlahović već zna svoj sledeći klub: Juventusov napadač prelazi u redove ljutog rivala?! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 40 minuta
Pravo malo bogatstvo: Najeftinija ulaznica za meč Đokovića i Alkaraza preko 1000 dolara! Biće to događaj za pamćenje: Direktor…

Pravo malo bogatstvo: Najeftinija ulaznica za meč Đokovića i Alkaraza preko 1000 dolara! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 46 minuta
Donald Tramp stiže na US open: Predsednik SAD bi mogao da gleda meč Novaka Đokovića! Biće to događaj za pamćenje: Direktor…

Donald Tramp stiže na US open: Predsednik SAD bi mogao da gleda meč Novaka Đokovića! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 45 minuta