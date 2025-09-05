Gde gledati Đoković – Alkaraz? Novakov meč sezone i istoriju, revanš bahatim Amerikancima u idealnom terminu za sve Srbe

Sa velikim nestrpljenjem se iščekuje okršaj Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena, po mnogima je ovo rivalstvo čak i zanimljivije od onog koje Španac ima sa Janikom Sinerom.

Ovaj meč je na najvećem teniskom stadionu sveta „Artur Ešu“ na programu od 21.00, a direktan prenos u Srbiji obezbedio je Eurosport 1. Ovo će biti deveti međusobni okršaj Alkaraza i Đokovića, a Srbin trenutno vodi sa 5-3 u pobedama. Očekuje se da meč ne krene baš u 21.00 nego nešto kasnije jer će kao i uvek USTA (Teniski savez SAD) organizovati neki događaj pre početka. Ipak, ovaj susret niko ne želi da propusti, a termin je idealan da većina planete to može da