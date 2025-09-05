Gde gledati Đoković – Alkaraz? Novakov meč sezone i istoriju, revanš bahatim Amerikancima u idealnom terminu za sve Srbe

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Gde gledati Đoković – Alkaraz? Novakov meč sezone i istoriju, revanš bahatim Amerikancima u idealnom terminu za sve Srbe

Sa velikim nestrpljenjem se iščekuje okršaj Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena, po mnogima je ovo rivalstvo čak i zanimljivije od onog koje Španac ima sa Janikom Sinerom.

Ovaj meč je na najvećem teniskom stadionu sveta „Artur Ešu“ na programu od 21.00, a direktan prenos u Srbiji obezbedio je Eurosport 1. Ovo će biti deveti međusobni okršaj Alkaraza i Đokovića, a Srbin trenutno vodi sa 5-3 u pobedama. Očekuje se da meč ne krene baš u 21.00 nego nešto kasnije jer će kao i uvek USTA (Teniski savez SAD) organizovati neki događaj pre početka. Ipak, ovaj susret niko ne želi da propusti, a termin je idealan da većina planete to može da
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Teniski klasik u polufinalu US Opena: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Alkaraz

Teniski klasik u polufinalu US Opena: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Alkaraz

Kurir pre 59 minuta
Alkaraz kao da igra protiv amatera, a ne protiv Đokovića... Kladionice otpisale Novaka u teniskom klasiku - pogledajte…

Alkaraz kao da igra protiv amatera, a ne protiv Đokovića... Kladionice otpisale Novaka u teniskom klasiku - pogledajte šokantne kvote, da li je ovo realno?

Kurir pre 59 minuta
Nenormalne cene ulaznica za meč Đoković - alkaraz! Najjeftinija karta košta čak 1.000 dolara, a kad vidite koliko su…

Nenormalne cene ulaznica za meč Đoković - alkaraz! Najjeftinija karta košta čak 1.000 dolara, a kad vidite koliko su najskuplje - zavrteće vam se u glavi!

Kurir pre 39 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Janik Siner - Feliks Ože Alijasim u polufinalu US Opena

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Janik Siner - Feliks Ože Alijasim u polufinalu US Opena

Telegraf pre 1 sat
Novak kvari žurku: Sve što treba da znate o meču Đoković – Alkaraz u polufinalu US opena

Novak kvari žurku: Sve što treba da znate o meču Đoković – Alkaraz u polufinalu US opena

Danas pre 1 sat
FOTO Pomama kakva se ne pamti: Bezobrazne skupe karte za meč Đokovića i Alkaraza, ljudi ne mogu da veruju kakve su cene

FOTO Pomama kakva se ne pamti: Bezobrazne skupe karte za meč Đokovića i Alkaraza, ljudi ne mogu da veruju kakve su cene

Nova pre 1 sat
Čisto ludilo! Najjeftinija karta za meč Đokovića i Alkaraza je čak 1000 dolara, a evo koliko košta najskuplja!

Čisto ludilo! Najjeftinija karta za meč Đokovića i Alkaraza je čak 1000 dolara, a evo koliko košta najskuplja!

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS Open

Sport, najnovije vesti »

„Kad se pogledamo – nema nas previše“: Bogdan, Tristan, Aleksa – dokle više?

„Kad se pogledamo – nema nas previše“: Bogdan, Tristan, Aleksa – dokle više?

Nova pre 9 minuta
Mitrović u “katarskom Milanu”

Mitrović u “katarskom Milanu”

Vesti online pre 9 minuta
Borba titana: Tajson se ponovo vraća u ring, protivnik mu je legenda boksa! Srceparajuće scene: Dva gola i suze Lionela Mesija…

Borba titana: Tajson se ponovo vraća u ring, protivnik mu je legenda boksa! Srceparajuće scene: Dva gola i suze Lionela Mesija na oproštaju od argentinske publike!

Hot sport pre 14 minuta
VIDEO Pogledajte šta je Piksi doneo Pešiću iz Beograda i raspametio ga: Ovo obožava da jede, a susret je privukao ogromnu…

VIDEO Pogledajte šta je Piksi doneo Pešiću iz Beograda i raspametio ga: Ovo obožava da jede, a susret je privukao ogromnu pažnju

Nova pre 3 minuta
Ponoćna bomba u Zagrebu! Dinamo završio neverovatno pojačanje: Fudbaler Milana stiže na Maksimir!

Ponoćna bomba u Zagrebu! Dinamo završio neverovatno pojačanje: Fudbaler Milana stiže na Maksimir!

Kurir pre 4 minuta