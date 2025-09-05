Jović: Spremni smo za Finsku, odbrana mora da bude još bolja

„Orlovi” u Rigi igraju osminu finala, pobednik će u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Francuska – Gruzija (video)

Reprezentativac Srbije u košarci Stefan Jović izjavio je večeras pred utakmicu protiv Finske da je ekipa spremna i dodao da „orlovi" moraju da igraju još bolje u odbrani nego što su u dosadašnjem delu takmičenja. Košarkaši Srbije igraće sutra u Rigi od 20.45 časova protiv selekcije Finske u osmini finala Evropskog prvenstva. „Spremili smo se dobro, trening koji smo sada upravo završili je stvarno bio na visokom nivou. Pripremali smo taktiku za Fince, koji dosta