Đoković protiv Alkaraza za finale Ju-Es opena (21.00)

Srpski teniser Novak Đoković igra u polufinalu Ju-Es opena protiv Španca Karlosa Alkaraza, a to je njihov prvi međusobni duel na njujorškom betonu. Meč počinje u 21 čas. Najzanimljivije detalje, tok i analizu meča možete da ispratite na Internet portalu javnog servisa.

Najava duela New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025 Istorija Otvorenog prvenstva Amerike Istorija Ju-Es opena počinje 1881. godine, kada je prvi put održan kao Nacionalni teniski turnir. Prevashodno je bio namenjen muškarcima, a tek 1887. počelo je takmičenje u ženskoj konkurenciji. Prelomni trenutak u istoriji Ju-Es opena dogodio se 1968. godine, kada je turnir postao otvoren za profesionalne igrače.