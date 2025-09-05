(Ne)očekivana poseta: Pogodite ko je na Novakovom zagrevanju

Da li će biti saradnje između Monike Seleš i Novaka Đokovića? Neponovljiva teniserka nije želela direktno da odgovori na to pitanje u ekskluzivnom intervjuu sa našim reporterom iz Njujorka Vladimirom Todorovićem, ali istog dana – samo malo kasnije – drugi naš izveštavač sa US opena Saša Ozmo zabeležio je zanimljiv kadar.

Selešova se pojavila na Đokovićevom zagrevanju za „blokbaster“ polufinale protiv Karlosa Alkaraza, koje možete pratiti uživo uz sajt Sport kluba. Kada je primetio VIP gosta i (šuška se) budućeg trenera, Novak je napravio malu pauzu i prišao velikoj šampionki na poslednje „brifovanje“ pred izlazak na rasprodat „Artur Eš“ (na kojem je zabeležen rekord po ceni ulaznice za jedan grend slem meč). „Pusti je, pusti je…“ “Pusti je, pusti je”. Jedna od retkih rečenica koju