Sabalenka na korak od odbrane pehara u Njujorku

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vojin Veličković
Sabalenka na korak od odbrane pehara u Njujorku

U reprizi prošlogodišnjeg finala Arina Sabalenka je ponovo savladala Džesiku Pegulu, ovog puta u polufinalu sa 4:6, 6:3, 6:4 i postala prva teniserka od Serene Vilijems (2012-14) koja se plasirala u tri uzastopna meča za titulu na Ju-Es openu.

Legendarna Amerikanka je osvojila sve tri titule, dok Beloruskinja za sada ima samo jednu. Da je najbolja teniserka ove generacije na betonu, Sabalenka je dokazala podatkom da od 2022. nije preskočila finala u Melburnu i Njujorku. U Australiji ima dva šampionska trofeja i jedan utešni, a u subotu će se ovde boriti za identičan skor. Kada je u pitanju poslednjih godinu dana, Arini je ovo četvrto gren slem finale. Posle trijumfa na Flašing Medouzu prošlog septembra,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Sabalenka i Anisimova posle drame do polufinala US opena

Sabalenka i Anisimova posle drame do polufinala US opena

Sportske.net pre 41 minuta
Sabalenka i Anisimova u finalu Ju Es opena

Sabalenka i Anisimova u finalu Ju Es opena

Sportski žurnal pre 1 sat
US open: Preokreti u polufinalu, Sabalenka i Anisimova se bore za titulu u Njujorku

US open: Preokreti u polufinalu, Sabalenka i Anisimova se bore za titulu u Njujorku

Danas pre 2 sata
Sabalenka preokretom protiv Pegule izborila finale u Njujorku

Sabalenka preokretom protiv Pegule izborila finale u Njujorku

RTS pre 2 sata
Anisimova posle velike borbe savladala Osaku i zakazala duel sa Sabalenkom

Anisimova posle velike borbe savladala Osaku i zakazala duel sa Sabalenkom

RTS pre 2 sata
Sabalenka i Anisimova u finalu Ju Es opena

Sabalenka i Anisimova u finalu Ju Es opena

Radio sto plus pre 2 sata
Sabalenka i Anisimova u finalu US Opena: Ovako nešto nije viđeno više od 30 godina, a napravile su podvige za dugo sećanje

Sabalenka i Anisimova u finalu US Opena: Ovako nešto nije viđeno više od 30 godina, a napravile su podvige za dugo sećanje

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenNjujorkMelburnAustralijaAryna sabalenkaArina Sabalenkajessica pegula

Sport, najnovije vesti »

Srdačan susret predstavnika srpskih košarkaša i fudbalera u Rigi

Srdačan susret predstavnika srpskih košarkaša i fudbalera u Rigi

RTV pre 21 minuta
EP u košarci: Put Srbije do finala popločan je Francuskom i Nemačkom

EP u košarci: Put Srbije do finala popločan je Francuskom i Nemačkom

Vreme pre 6 minuta
Prelazni rok samo što se završio a Vlahović već zna svoj sledeći klub: Juventusov napadač prelazi u redove ljutog rivala…

Prelazni rok samo što se završio a Vlahović već zna svoj sledeći klub: Juventusov napadač prelazi u redove ljutog rivala?! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 41 minuta
Pravo malo bogatstvo: Najeftinija ulaznica za meč Đokovića i Alkaraza preko 1000 dolara! Biće to događaj za pamćenje: Direktor…

Pravo malo bogatstvo: Najeftinija ulaznica za meč Đokovića i Alkaraza preko 1000 dolara! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 46 minuta
Donald Tramp stiže na US open: Predsednik SAD bi mogao da gleda meč Novaka Đokovića! Biće to događaj za pamćenje: Direktor…

Donald Tramp stiže na US open: Predsednik SAD bi mogao da gleda meč Novaka Đokovića! Biće to događaj za pamćenje: Direktor Australijan opena najavio spektakularan oproštaj za Novaka!

Hot sport pre 46 minuta