Sabalenka na korak od odbrane pehara u Njujorku

U reprizi prošlogodišnjeg finala Arina Sabalenka je ponovo savladala Džesiku Pegulu, ovog puta u polufinalu sa 4:6, 6:3, 6:4 i postala prva teniserka od Serene Vilijems (2012-14) koja se plasirala u tri uzastopna meča za titulu na Ju-Es openu.

Legendarna Amerikanka je osvojila sve tri titule, dok Beloruskinja za sada ima samo jednu. Da je najbolja teniserka ove generacije na betonu, Sabalenka je dokazala podatkom da od 2022. nije preskočila finala u Melburnu i Njujorku. U Australiji ima dva šampionska trofeja i jedan utešni, a u subotu će se ovde boriti za identičan skor. Kada je u pitanju poslednjih godinu dana, Arini je ovo četvrto gren slem finale. Posle trijumfa na Flašing Medouzu prošlog septembra,