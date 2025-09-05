Piksi: "Nismo došli da gledamo košarku, nego da pobedimo! Daj Bože da ne gledam našeg doktora..."

Piksi: "Nismo došli da gledamo košarku, nego da pobedimo! Daj Bože da ne gledam našeg doktora..."

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi održao je danas konferenciju za medije pred meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Letonije u Rigi. “Orlovi” će se sa selekcijom domaćina sastati u subotu od 15 časova.

Glavna opasnost od Letonije? "Najveća opasnost Letonije je ako mi to shvatimo malo neozbiljno. To može biti veliki problem, ali verujem da do toga neće doći. Nama je svaka utakmica važna, imamo veliki respekt prema svim ekipama koje su u grupi, uvek je najvažnija sledeća utakmica. Kompletan fokus, koncentracija biće usmereno za sutrašnju utakmicu. Upoznati smo sa kvalitetima Letonije, pretpostavljam da i vi znate u kakvom će sastavu i sistemu izaći, ja pogotovo.
