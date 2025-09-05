Sabalenka i Anisimova posle drame do polufinala US opena

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u polufinalu pobedila četvrtu igračicu sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle tri seta, 4:6, 6:3, 6:4.

Meč je trajao dva sata i sedam minuta. Sabalenka je tri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Pegula osvojila dva brejka. Sabalenka, koja brani titulu na Ju Es openu koju je prošle godine osvojila pobedom nad Pegulom, će u finalu igrati protiv devete teniserke sveta Amerikanke Amande Anisimove, koja je u polufinalu pobedila 24. igračicu sveta Japanku Naomi Osaku posle tri seta, 6:7, 7:6, 6:3. Meč između Anisimove i Osake trajao je dva sata i 58 minuta.