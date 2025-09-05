Fiba: Nemačka favorit za zlato, Srbiju pretekla i Turska

Grčka je ostala četvrta, dok je Francuska posle poraza od Izraela pala sa treće na petu poziciju

Nemačka je favorit za osvajanje zlatne medalje, a Srbija je treća po snazi na Evropskom prvenstvu, saopštila je danas Svetska košarkaška federacija (FIBA) objavljivanjem najnovije rang liste, prenosi Tanjug. Kako je saopštila FIBA, Nemačka, koja je deklasirala sve protivnike u B grupi, skočila je sa drugog na prvo mesto sa prethodne rang liste i tako potisnula Srbiju. Srbiju je pretekla i Turska, koja je zahvaljujući maksimalnom učinku u A grupi, u kojoj je