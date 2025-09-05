Fiba: Nemačka favorit za zlato, Srbiju pretekla i Turska

Sportski žurnal pre 5 sati
Fiba: Nemačka favorit za zlato, Srbiju pretekla i Turska

Grčka je ostala četvrta, dok je Francuska posle poraza od Izraela pala sa treće na petu poziciju

Nemačka je favorit za osvajanje zlatne medalje, a Srbija je treća po snazi na Evropskom prvenstvu, saopštila je danas Svetska košarkaška federacija (FIBA) objavljivanjem najnovije rang liste, prenosi Tanjug. Kako je saopštila FIBA, Nemačka, koja je deklasirala sve protivnike u B grupi, skočila je sa drugog na prvo mesto sa prethodne rang liste i tako potisnula Srbiju. Srbiju je pretekla i Turska, koja je zahvaljujući maksimalnom učinku u A grupi, u kojoj je
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Srbija više nije favorit ni za…

Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Srbija više nije favorit ni za finale: Veliki pad naše reprezentacije!

Hot sport pre 22 minuta
Nestvarna dominacija luke dončića! Ispisao istoriju, pa najavio senzaciju na Eurobasketu!

Nestvarna dominacija luke dončića! Ispisao istoriju, pa najavio senzaciju na Eurobasketu!

Kurir pre 27 minuta
Kraj jedne ere

Kraj jedne ere

B92 pre 3 sata
Obrukao se sa Španijom pa napustio kormilo reprezentacije: Serđo Skariolo više nije trener Crvene Furije

Obrukao se sa Španijom pa napustio kormilo reprezentacije: Serđo Skariolo više nije trener Crvene Furije

Telegraf pre 3 sata
Neočekivana odluka Finaca pred meč sa Srbijom

Neočekivana odluka Finaca pred meč sa Srbijom

Sport klub pre 4 sati
VIDEO Stoji na putu Srbije ka zlatu i ne može da promaši: Testirao koševe u Rigi i pokazao šta čeka rivale

VIDEO Stoji na putu Srbije ka zlatu i ne može da promaši: Testirao koševe u Rigi i pokazao šta čeka rivale

Nova pre 5 sati
„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoIzraelTanjugGrčkaNemačkaFIBATurskaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Srbija je sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

Srbija je sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

Danas pre 38 minuta
Srbija na korak od nokaut faze na Prvenstvu Evrope

Srbija na korak od nokaut faze na Prvenstvu Evrope

Danas pre 1 sat
Stojković: „Došli smo u Rigu da pobedimo i da se vraćamo kući“

Stojković: „Došli smo u Rigu da pobedimo i da se vraćamo kući“

Danas pre 1 sat
Đoković protiv Alkaraza za finale Ju-Es opena (21.00)

Đoković protiv Alkaraza za finale Ju-Es opena (21.00)

RTS pre 12 minuta
Đoković protiv Alkaraza za finale US Opena

Đoković protiv Alkaraza za finale US Opena

RTV pre 37 minuta