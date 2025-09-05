Novi problem za Engleze pred meč sa Srbima

Sportski žurnal pre 1 sat
Novi problem za Engleze pred meč sa Srbima

Tuhelova ekipa desetkovana

Engleski fudbaler Džon Stouns zbog povrede preskače mečeve protiv Andore i Srbije, saopštio je danas selektor Tomas Tuhel. - Nažalost, Stouns je van stroja. Došao je na okupljanje sa manjim problemima i povredom mišića i nije napredovao kako smo mislili i nadali se, pa je napustio kamp jutros jer nećemo rizikovati protiv Andore, a nažalost ni protiv Srbije. Svi ostali su dostupni. Imamo 21 igrača - rekao je Tuhel za sajt Fudbalskog saveza Engleske i dodao da neće
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Novi udarac za Engleze pred meč sa Srbijom

Novi udarac za Engleze pred meč sa Srbijom

Sputnik pre 16 minuta
"Oni vrede 250 miliona, a mi?!" Trener Letonije pred meč sa Srbijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

"Oni vrede 250 miliona, a mi?!" Trener Letonije pred meč sa Srbijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

Večernje novosti pre 6 minuta
Kakvo pojačanje u čukaričkom: Nekadašnji kapiten Bajera iz Leverkuzena stigao na „brdo“! (foto) ovo je skandal! Šengun…

Kakvo pojačanje u čukaričkom: Nekadašnji kapiten Bajera iz Leverkuzena stigao na „brdo“! (foto) ovo je skandal! Šengun napravio očigledne korake protiv Srbije, a sudije to nemo posmatrale!

Hot sport pre 1 sat
Problem za engleze: „Gordi Albion“ u Beograd stiže bez još jednog igrača! Ovo je skandal! Šengun napravio očigledne korake…

Problem za engleze: „Gordi Albion“ u Beograd stiže bez još jednog igrača! Ovo je skandal! Šengun napravio očigledne korake protiv Srbije, a sudije to nemo posmatrale!

Hot sport pre 1 sat
Engleska protiv Srbije i bez Stounsa

Engleska protiv Srbije i bez Stounsa

RTS pre 1 sat
Engleska bez pola tima dolazi na megdan Srbiji: Najveće zvezde neće igrati u Beogradu

Engleska bez pola tima dolazi na megdan Srbiji: Najveće zvezde neće igrati u Beogradu

Mondo pre 56 minuta
(Video) Đorđe Petrović o meču protiv Letonije : Želimo tri boda za nastavak puta do SAD, Kanade i Meksika"

(Video) Đorđe Petrović o meču protiv Letonije : Želimo tri boda za nastavak puta do SAD, Kanade i Meksika"

Dnevnik pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalFudbalski savez

Sport, najnovije vesti »

Srbija sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

Srbija sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

RTS pre 11 minuta
Odjavio Partizan, pa odmah našao novi klub: Srbin se seli na pozajmicu! Isplivali novi detalji: Evo zašto se Aleksandar…

Odjavio Partizan, pa odmah našao novi klub: Srbin se seli na pozajmicu! Isplivali novi detalji: Evo zašto se Aleksandar Mitrović ovog leta nije vratio u Evropu!

Hot sport pre 6 minuta
Trebalo je da nasledi Adema Ljajića, pa napustio Pazar bez sekunde na terenu!

Trebalo je da nasledi Adema Ljajića, pa napustio Pazar bez sekunde na terenu!

Sportske.net pre 16 minuta
Donacija engleske reprezentacije ženskom fudbalskom klubu u Staroj Pazovi

Donacija engleske reprezentacije ženskom fudbalskom klubu u Staroj Pazovi

Danas pre 1 minut
Danijel Rikardo definitivno odlazi u penziju

Danijel Rikardo definitivno odlazi u penziju

Sport klub pre 11 minuta