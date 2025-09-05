Stojković: Došli smo u Rigu po pobedu, da se ne lažemo (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Stojković: Došli smo u Rigu po pobedu, da se ne lažemo (video)

“Letoniju moramo da shvatimo ozbiljno”

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je pred utakmicu protiv Letonije da njegova ekipa mora ozbiljno da shvati protivnika i dodao da su Orlovi u Rigu došli da pobede, prenosi Tanjug. Fudbaleri Srbije igraće sutra od 15 časova u Rigi protiv selekcije Letonije u utakmici K grupe kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. - Glavna opasnost protiv Letonije može biti ako protivnika shvatimo neozbiljno. To može biti problem, ali verujem da do toga neće doći.
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Odbojkaši Srbije i Kanade odigrali utakmicu bez pobednika

Odbojkaši Srbije i Kanade odigrali utakmicu bez pobednika

B92 pre 5 minuta
"Došli smo, bre, da pobedimo!" Dragan Stojković Piksi u Rigi pred Letonija - Srbija u borbi za Mundijal

"Došli smo, bre, da pobedimo!" Dragan Stojković Piksi u Rigi pred Letonija - Srbija u borbi za Mundijal

Večernje novosti pre 29 minuta
Problem za engleze: „Gordi Albion“ u Beograd stiže bez još jednog igrača! To je nepoštovanje, ovo je poruka za Srbiju i…

Problem za engleze: „Gordi Albion“ u Beograd stiže bez još jednog igrača! To je nepoštovanje, ovo je poruka za Srbiju i ostale: Niko ne može da nas zaustavi – tvrdi Ataman!

Hot sport pre 1 sat
Dragan Stojković pred letoniju: „Glavna opasnost je ako ih shvatimo neozbiljno!“ to je nepoštovanje, ovo je poruka za Srbiju i…

Dragan Stojković pred letoniju: „Glavna opasnost je ako ih shvatimo neozbiljno!“ to je nepoštovanje, ovo je poruka za Srbiju i ostale: Niko ne može da nas zaustavi – tvrdi Ataman!

Hot sport pre 1 sat
Kakvo pojačanje u čukaričkom: Nekadašnji kapiten Bajera iz Leverkuzena stigao na „brdo“! (foto) to je nepoštovanje, ovo je…

Kakvo pojačanje u čukaričkom: Nekadašnji kapiten Bajera iz Leverkuzena stigao na „brdo“! (foto) to je nepoštovanje, ovo je poruka za Srbiju i ostale: Niko ne može da nas zaustavi – tvrdi Ataman!

Hot sport pre 1 sat
Filip Kostić pred letoniju: „Raspoloženje je odlično – Teška i zahtevna utakmica nas očekuje!“ to je nepoštovanje, ovo je…

Filip Kostić pred letoniju: „Raspoloženje je odlično – Teška i zahtevna utakmica nas očekuje!“ to je nepoštovanje, ovo je poruka za Srbiju i ostale: Niko ne može da nas zaustavi – tvrdi Ataman!

Hot sport pre 1 sat
Još jedan: Englez se povredio pred meč sa Srbijom

Još jedan: Englez se povredio pred meč sa Srbijom

Sport klub pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalSvetsko prvenstvoTanjug

Sport, najnovije vesti »

Novi peh pred duel sa Srbijom: Tuhel saopštio da je Engleska dodatno oslabljena pred nastavak kvalifikacija

Novi peh pred duel sa Srbijom: Tuhel saopštio da je Engleska dodatno oslabljena pred nastavak kvalifikacija

Danas pre 50 minuta
Srbija sa prvog mesta prošla u četvrfinale

Srbija sa prvog mesta prošla u četvrfinale

Danas pre 1 sat
Srbija je sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

Srbija je sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

Danas pre 2 sata
Stojković: „Došli smo u Rigu da pobedimo i da se vraćamo kući“

Stojković: „Došli smo u Rigu da pobedimo i da se vraćamo kući“

Danas pre 3 sata
Srbija na korak od nokaut faze na Prvenstvu Evrope

Srbija na korak od nokaut faze na Prvenstvu Evrope

Danas pre 2 sata