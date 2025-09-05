Stojković: Došli smo u Rigu po pobedu, da se ne lažemo (video)

“Letoniju moramo da shvatimo ozbiljno”

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je pred utakmicu protiv Letonije da njegova ekipa mora ozbiljno da shvati protivnika i dodao da su Orlovi u Rigu došli da pobede, prenosi Tanjug. Fudbaleri Srbije igraće sutra od 15 časova u Rigi protiv selekcije Letonije u utakmici K grupe kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. - Glavna opasnost protiv Letonije može biti ako protivnika shvatimo neozbiljno. To može biti problem, ali verujem da do toga neće doći.