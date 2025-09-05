Igraj glavom, pa "udri" u glavu: Srbija domaćin Svetskog prvenstva u šah-boksu

Hibridni sport koji kombinuje dve tradicionalne discipline šah i boks stiže na velika vrata u Srbiju. Svetski šampionat u šah-boksu, sportu koji se munjevito širi planetom biće održan u Loznici u legendarnoj hali “Lagator” od 23. do 29. septembra 2025. godine.

FOTO: Bokserski savez Srbije U organizaciji Bokserkog i Šahovskog saveza Srbije, u fuziji dva sporta čija tradicija živi vekovima, gledaćemo na našem podneblju novitet i svetske asove u tom za nas novom sportu. Bokserski savez Srbije je još u januaru ove godine napravio je dogovor sa Svetskom šah-boks organizacijom o organizaciji ovog takmičenja koje je ušlo na listu naj trend sportova planete. “Ponosno možemo da kažemo da smo domaćin četvrtog velikog međunarodnog