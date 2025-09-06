Kvalifikacije za Mundijal: Pobeda Hrvata, poraz Crne Gore u Podgorici

Mečevi kvalifikacija za Mundijal 2026. nastavljeni sui u petak uveče, a na programu je bilo 10 mečeva.

Crna Gora je neprijatno iznenadila svoje navijače pošto je u Podgorici izgubila sa 2:0 od Češke. Švajcarska je već u prvom poluvremenu postigla četiri gola protiv tzv. Kosova, a tih 4:0 je bio i konačlan rezultat. Hrvatska je u gostima pobedil Farska Ostvrva, ali ne baš lako bilo je 1:o. Ukrajina je u Vroclavu dočekala Francusku i gosti su slavili sa 2:0. GRUPA L Farska Ostrva – Hrvatska 0:1 (0:1) Crna Gora – Češka 0:2 (0:1) GRUPA D Ukrajina – Francuska 0:2 (0:1)