Hotsport u Rigi: Legenda Partizana uz „orlove“, ljudi ga zaustavljali na ulici! (foto) au, kakav okršaj: Partizan i Železničar odigrali prijateljski meč za pamćenje!

Naš reporter je trenutno u Letoniji gde će pratiti današnju utakmicu Fudbalska reprezentacija Srbije danas od 15 časova po srednjeevropskom vremenu će igrati meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine protiv selekcije Letonije u Rigi.

Ekipa HotSporta se u ovim trenucima nalazi u prestonici ove zanimljive Baltičke države, a podršku „orlovima“ u pohodu na nova tri boda pružiće i legendarni Nenad Bjeković. Nenad Bjeković u jutarnjoj šetnji Rigom #Srbija #Serbia pic.twitter.com/EmwIpcqBFd — HotSport (@hotsportsrb) September 6, 2025 Bivši as i funkcionier crno-belih je uz selekciju Srbije u sklopu delegracije Fudbalskog saveza Srbije, a priliku do početka meča sa Letonijom on je iskoristio da prošeta