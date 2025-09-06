Nokaut faza počinje – Srbija protiv Finske u osmini finala

Večeras od 20.45 časova u Rigi, Srbija izlazi na parket protiv selekcije Finske u prvom meču eliminacione faze Evrobasketa.

Posle grupne runde i duela sa Estonijom, Portugalom, Letonijom, Češkom i Turskom, došlo je vreme kada više nema prostora za kalkulacije – svaki meč može biti poslednji. Izabranici Svetislava Pešića ulaze u duel kao favoriti, ali i pod dodatnim pritiskom, jer je povreda Bogdana Bogdanovića ostavila veliki trag na ekipu. Uz to, sitne povrede Avramovića i Vukčevića donele su brige, iako se očekuje da roster ipak bude dovoljno spreman za izazov. Najveći oslonac i dalje