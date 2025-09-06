SASTAVI - Trio Katai-Jović-Vlahović napada Letoniju!

Sportske.net pre 21 minuta  |  Sportske.net
SASTAVI - Trio Katai-Jović-Vlahović napada Letoniju!

Fudbalska reprezentacija Srbije danas od 15.00 gostuje selekciji Letonije, a selektor Dragan Stojković je izabrao jak početni sastav.

Stojković je opet izabrao ofanzivnu formaciju, ali ovaj put napad predvode Dušan Vlahović i Luka Jović, a iza njih iskusni Katai. Srbija: Petrović, Milenković, Veljković, Pavlović, Živković, Lukić, Ilić, Kostić, Katai, Jović, Vlahović. Utakmica je na programu u 15.00, a pratite sa nama dešavanja sa meča.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Fudbaleri Srbije se bore za nove bodove u Letoniji, bez Mitrovića u startnoj postavi

Fudbaleri Srbije se bore za nove bodove u Letoniji, bez Mitrovića u startnoj postavi

RTS pre 11 minuta
Bez Vučića ne bi bilo fudbala: Peđa Mijatović otkrio kakvo je finansijsko stanje u Partizanu! Šejn larkin spomenuo orlove…

Bez Vučića ne bi bilo fudbala: Peđa Mijatović otkrio kakvo je finansijsko stanje u Partizanu! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Hotsport u Rigi: Legenda Partizana uz „orlove“, ljudi ga zaustavljali na ulici! (foto) šejn larkin spomenuo orlove posle…

Hotsport u Rigi: Legenda Partizana uz „orlove“, ljudi ga zaustavljali na ulici! (foto) šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
UŽIVO: Predigra za Engleze u Rigi, počinju Jović, Katai, Ilić…

UŽIVO: Predigra za Engleze u Rigi, počinju Jović, Katai, Ilić…

Sport klub pre 21 minuta
Uživo: Letonija - Srbija, Kostić, Katai i Ilić od starta, Mitrović na klupi (video)

Uživo: Letonija - Srbija, Kostić, Katai i Ilić od starta, Mitrović na klupi (video)

Sportski žurnal pre 1 minut
uživo Letonija - Srbija: "Orlovi" po prvi put u Rigi na gostovanju

uživo Letonija - Srbija: "Orlovi" po prvi put u Rigi na gostovanju

Euronews pre 11 minuta
Uživo Letonija - Srbija: Piksi odabrao startnih 11, po pobedu sa dva napadača

Uživo Letonija - Srbija: Piksi odabrao startnih 11, po pobedu sa dva napadača

Mondo pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalLuka Jović

Sport, najnovije vesti »

Fudbaleri Srbije se bore za nove bodove u Letoniji, bez Mitrovića u startnoj postavi

Fudbaleri Srbije se bore za nove bodove u Letoniji, bez Mitrovića u startnoj postavi

RTS pre 11 minuta
(Sastavi) orlovi ofanzivno u Rigi: Srbija sa dva špica napada pobedu protiv Letonije! Šejn larkin spomenuo orlove posle…

(Sastavi) orlovi ofanzivno u Rigi: Srbija sa dva špica napada pobedu protiv Letonije! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 6 minuta
Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu! Šejn larkin spomenuo orlove posle…

Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu! Šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta
Nedović godinu dana na Azurnoj obali, Monako pojačao bekovsku liniju

Nedović godinu dana na Azurnoj obali, Monako pojačao bekovsku liniju

RTS pre 16 minuta
Monako pecnuo grobare po dolasku Nemanje Nedovića: „Nađite nekog u svom životu ko može da pogodi ovakvu trojku“ šejn larkin…

Monako pecnuo grobare po dolasku Nemanje Nedovića: „Nađite nekog u svom životu ko može da pogodi ovakvu trojku“ šejn larkin spomenuo orlove posle švedske: „Nećemo uvek šutirati savršeno kao protiv Srbije“

Hot sport pre 21 minuta