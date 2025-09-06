SASTAVI - Trio Katai-Jović-Vlahović napada Letoniju!

Fudbalska reprezentacija Srbije danas od 15.00 gostuje selekciji Letonije, a selektor Dragan Stojković je izabrao jak početni sastav.

Stojković je opet izabrao ofanzivnu formaciju, ali ovaj put napad predvode Dušan Vlahović i Luka Jović, a iza njih iskusni Katai. Srbija: Petrović, Milenković, Veljković, Pavlović, Živković, Lukić, Ilić, Kostić, Katai, Jović, Vlahović. Utakmica je na programu u 15.00, a pratite sa nama dešavanja sa meča.