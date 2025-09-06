Stativa u nadoknadi spasila Orlove gubitka bodova (video)

Stativa u nadoknadi spasila Orlove gubitka bodova (video)

Srbija u utorak na beogradskoj "Marakani" dočekuje lidera grupe Englesku

LETONIJA – SRBIJA 0:1 (0:1) Riga - Stadion: Daugava. Gledalaca: 6.832. Sudija: Julian Veinberger (Austrija). VAR: Alan Kijas (Austrija). Žuti kartoni: Saveljevs (Letonija), Lukić (Srbija). Strelac: 0:1 Dušan Vlahović u 12. minutu. LETONIJA: Zviedris, Balodis, Jagodinskis (od 46. Melniks), Jurkovskis, Jaunzems (od 83. Savalnieks), Ciganiks, Varslavans, Seveljevs (od 46. Vapne), Zelenkovs, Ikaunikes (od 46. Šits), Gutkovskis (od 76. Melnis). Selektor: Paolo Nikolato.
Minimalac Srbije u Letoniji, Vlahović doneo tri boda "orlovima"

Proba uspela, Englezi su sledeći: Srbija srećno prošla Rigu

Srbija slavila posle neočekivane drame i upisala tri boda: Letonci pogodili stativu u 91. minutu

Minimalna pobeda Srbije u Rigi

uživo Srbija uz sreću uspešno odradila posao u Letoniji i sprema se za Englesku

UŽIVO Srbija se kockala, FSS obratio UEFA: "Sramota!"; "Četvorica su tražila izmenu"

Panika, ali pobeda! "Orlovi" odneli ceo plen iz Letonije, a sad: Srbija - Engleska u borbi za Mundijal!

Vlahović doneo pobedu fudbalerima Srbije protiv Letonije u Rigi

Srbija slavi Dušana Vlahovića: „Orlovi“ odneli tri boda sa gostovanja u Letoniji

Orasnice za Pešića, 'zlatni bodovi' za Piksija: Srbija pobedila Letoniju

Minimalac Srbije u Letoniji, Vlahović doneo tri boda "orlovima"

Srbija već zvala UEFA, a zvaće i FIFA: "Neobjašnjivo i sramno ponašanje Letonaca"

