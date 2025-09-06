Stativa u nadoknadi spasila Orlove gubitka bodova (video)
Sportski žurnal pre 0 minuta
Srbija u utorak na beogradskoj "Marakani" dočekuje lidera grupe Englesku
LETONIJA – SRBIJA 0:1 (0:1) Riga - Stadion: Daugava. Gledalaca: 6.832. Sudija: Julian Veinberger (Austrija). VAR: Alan Kijas (Austrija). Žuti kartoni: Saveljevs (Letonija), Lukić (Srbija). Strelac: 0:1 Dušan Vlahović u 12. minutu. LETONIJA: Zviedris, Balodis, Jagodinskis (od 46. Melniks), Jurkovskis, Jaunzems (od 83. Savalnieks), Ciganiks, Varslavans, Seveljevs (od 46. Vapne), Zelenkovs, Ikaunikes (od 46. Šits), Gutkovskis (od 76. Melnis). Selektor: Paolo Nikolato.