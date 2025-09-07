Evrobasket: Dončić odveo Slovence, a Adetokunbo Grke u četvrtfinale, senzacija Džikićeve Gruzije

BBC News pre 1 sat

Luka Dončić još jednom je obukao odelo Supermena i postao košarkaški heroj Slovenije.

Selekcija ove zemlje izborila je plasman u četvrtfinale Evrosbasketa, pošto je u Rigi pobedila Italiju sa 84:77, a Dončić je utakmicu završio sa 42 poena i 10 skokova.

Protivnik Slovenije u četvrtfinalu biće reprezentacija Nemačke, koja je u subotu bila bolja od Portugala.

Nezaustavljiv je večeras bio Dončić od prvog sudijskog podbacivanja, a poluvreme je završio sa 30 poena.

Već u uvodnih 10 minuta as Los Anđeles Lejkersa postigao je 22 poena, što je najviše u prvoj četvrtini u istoriji Evrobasketa.

Pored toga, Dončić se već u drugom minutu meča povredio u duelu sa Alesandrom Pajolom, ali se posle pauze vratio na parket.

Ipak, u drugom delu utakmice bilo je jasno da je Dončića stigao umor, a pritom ga je odlično čuvao Saliu Nijang.

Slovenci su već u prvoj četvrtini stekli 18 poena prednosti, a Italijani nisu ličili na ekipu koja je bila veoma dobra u grupnoj fazi šampionata.

Relativno solidno su Slovenci izgledali i početkom drugog poluvremena, kada je Dončić dobio šansu da se malo odmori.

Ali kako je odmicala treća četvrtina u kojoj je Slovenija imala do 16 poena prednosti, tako je u igri Italije počeo da se budi Simone Fontekio.

Kada je u poslednjoj deonici počeo da pogađa i veteran Danilo Galinari, Italija se približila na samo poen zaostaka - 78:77.

U neizvesnoj završnici, očekivano, svaka lopta je išla u ruke Dončiću.

Nije u poslednja dva minuta tu bilo atraktivnih NBA poteza, ali jeste dobre odbrane, skokova i pogodaka Dončića sa linije za slobodna bacanja.

Italijani su u finišu bili previše brzopleti, a čini se i da im je ponestalo snage zbog konstantne jurnjave rezultatskog zaostatka.

EPA

Posle Dončića, na scenu je stupila još jedna NBA zvezda, Janis Adetokunbo.

Košarkaš Milvoki Baksa predvodio je reprezentaciju Grčke do pobede nad Izraelom od 84:79 u poslednjoj utakmici osmine finala.

Adetokunbo je pružio sjajnu partiju, postigao 33 poena i uhvatio osam lopti.

Još je samo Kostas Slukas u dresu Grčke imao dvocifren košgeterski učinak - 11 poena.

Od prvog minuta videlo se da je Adetkunbo sila za koju izraelski košarkaši nemaju odgovor, iako su se svojski trudili da ga zaustave.

Dominirao je na obe strane parketa, kad god je izgledalo da bi Izraelci mogli da se približe, Adetokunbo bi postigao koš, udario blokadu ili uhvatio loptu pod obručima.

Iako rezultat to ne pokazuje, Grčka je stalno vodila i ni u jednom trenutku Izrael nije uspeo da se približi na manje od koša zaostatka.

Deni Avdija predvodio je izraelski tim sa 19 poena, a Tomer Ginat dodao je na to još 15 poena.

Grčka reprezentacija u četvrtfinalu će odmeriti snage sa Litvanijom i ta utakmica je na programu u utorak.

REUTERS/Ints Kalnins aleksandar džikić, selektor gruzijske reprezentacije

Ako je pobeda Finske nad Srbijom šamar, onda je trijumf Gruzije nad Francuskom dvostrukim uzastopnim olimpijskim vicešampionom i aktuelnim evropskim prvakom, prorarzedna sportska senzacija.

Ekipa koju sa klupe prevodi srpski trener Aleksandar Džikić, pobedila je Francusku 80:70 i u četvrtfinalu će igrati upravo protiv Finske.

Ovo je istorijski uspeh Gruzije, a ili će ova reprezentacija ili Finska prfvi put igrati u polufinalu Evropskog prvenstva.

Košarkaši Bosne i Hercegovine (BiH) nisu uspeli da naprave iznenađenje i plasiraju se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u košarci.

A bili su blizu.

U matine terminu osmine finala Evrobasketa, Poljska je pobedila BiH 80:72 i u četvrtfinalu će igrati protiv Turske.

Jusuf Nurkić i ekipa su kontrolisali utakmicu do treće četvrtine, vodili i po 10-ak poena razlike, ali su sve prosuli u poslednjih 12 minuta.

Meč u Rigi bio je prvi koji je reprezentacija BiH odigrala u nokaut fazi Evropskog prvenstva još od 1993. godine.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock Jusuf Nurkić u duelu sa Aleksandrom Balcerovskim

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock Navijači Bosne i Hercegovine u dvorani u Rigi

Poljaci su stigli do preokreta u finišu treće četvrtine - 57:56.

Stisli su odbranu, terali igrače BiH na ishitrene šuteve i loša rešenja u napadu, da bi poenima Mateuša Ponjitke, bivšeg igrača beogradskog Partizana, došli do minimalnog vođstva.

Do tada sjajni Amerikanac u redovima BiH Džon Roberson u trećoj četvrtini je imao 'žute minute'.

Aleksandar Lazić preuzima odgovornost i drži BiH - pogodio je trojku, pa onda sigurno izveo dva penala.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock

Rezultatsku klackalicu smo gledali do sredine poslednje četvrtine, da bi Poljaci stekli opipljiviju prednost - 73:66.

Ponjitka, Andžej Pluta i Amerikanac sa poljskim pasošem Džordan Lojd pokrenuli su motore poljske mašine.

'MVP, MVP', uzvikivali su navijači Poljske dok je Lojd mirno izvodio penale na četiri minuta pre kraja, za vođstvo Poljske 76:68.

Ali nije bio kraj.

Poljaci su, između ostalih i Lojd, napravili nekoliko gluposti u napadu, dozvolivši ekipi BiH da se vrati.

Na dva i po minuta pre kraja, Nurkić sa penala pogađa samo jedno od dva bacanja (72:76), ali u nastavku nova greška Poljaka.

Gegić je potom promašio otvoren šut za tri poena, da bi Balcerovski pogodio oba penala za +6 (78:72).

Bosna je potom propustila još jedan napad, a Lojdova ruka je ponovo mirna za ogromnih 80:72 na minut pre kraja.

Upravo je Lojd sa 28 poena bio najefikasniji igrač meča, dok je Ponjitka ostvario dabl-dabl: 19 poena i 11 uhvaćenih lopti.

Nurkić je za Bosnu dao 20, a Roberson 19 poena.

REUTERS/Ints Kalnins Džordan Lojd

Gruzija i Džikić za istoriju

Gruzija, koju vodi nekadašnji trener Partizana Aleksandar Džikić, srećno je stigla do osmine finala, zahvaljujući Grčkoj koja je u poslednjem kolu u grupi pobedila - i izbacila branioca titule, Španiju sa prvenstva.

Ali je Gruzija protiv apsolutnog favorita Francuske pokazala i da nije slučajno na Evrobasketu.

Nije imao Džikić ni mnogo vremena da uigra ekipu pred EP, ali su mu igrači 'vratili' bespoštednom borbom na parketu.

U prvom poluvremenu, Gruzija je u nekoliko navrata imala +7, ali su Francuzi držali utakmicu u egalu.

Poveli su Francuzi u trećoj četvrtini delu, da bi Gruzijci napravili seriju 10-0 za preokret i vođstvo 50:44.

Tek posle više od četiri minuta, Francuska je - i to sa penala - postigla prve poene za prekid serije Gruzije.

Aleksandar Mamukelašvili je odigrao fenomenalnu četvrtinu i uz prvu zvezdu tima Tornikea Šengeliju vodio je gruzijski tim u tom delu igre.

Do ove utakmice, Francuzi su u proseku postizali 10-ak trojki, a protiv Gruzije nisu mogli da pogode skoro ništa van linije za tri poena.

REUTERS/Ints Kalnins Aleskandar Mamukelašvili u duelu sa francuskim igračem Bilalom Kulibalijem

Serijom nervoznih poteza u napadu i 'prodatih' lopti, Gruzija je dopustila Francuzima da naprave seriju 12-3 i izjednače 66:66.

Kamar Boldvin, Amerikanac sa gruzijskim pasošem, uz Šengeliju je bio nerešova enigma za Francuze.

Na minut i po do kraja, nepogrešivo je pogodio sva tri slobodna bacanja za 74:68.

TOMS KALNINS/EPA/Shutterstock Kamar Boldvin je protiv Francuske odigrao utakmicu života

Mečevi osmine finala

nedelja, 7. septembar

Poljska - BiH 80:72

Francuska - Gruzija 70:80

Italija - Slovenija 77:84

Grčka - Izrael 84:79

subota, 6. septembar

Turska - Švedska 85:79

Nemačka - Portugal 85:58

Litvanija - Letonija 88:79

Srbija - Finska 86:92

Parovi četvrtfinala

- utorak, 9. septembar:

Litvanija - Grčka

Turska - Poljska

- sreda, 10. septembar:

Nemačka - Slovenija

Finska - Gruzija

