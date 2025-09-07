Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Danas pre 3 sata  |  Beta
Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka odbranila je titulu na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u Njujorku u finalu pobedila devetu igračicu sveta Amerikanku Amandu Anisimovu posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 36 minuta. Sabalenka je pet puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Anisimova osvojila četiri brejka. Beloruskoj teniserki je ovo ukupno 21. titula u karijeri, kao i četvrta na grend-slem turnirima, dok je Anisimovi ovo bilo drugo finale nekog grend-slem turnira u karijeri, nakon što je u ovogodišnjem finalu Vimbldona izgubila od Ige Švjontek.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sabalenka pobedila Anisimovu i odbranila titulu u Njujorku

Sabalenka pobedila Anisimovu i odbranila titulu u Njujorku

RTS pre 3 sata
Stvarno najbolja! Sabalenka u finalu pobedila Anisimovu i odbranila titulu na US Openu

Stvarno najbolja! Sabalenka u finalu pobedila Anisimovu i odbranila titulu na US Openu

Kurir pre 3 sata
Sabalenka odbranila titulu na Ju-Es openu

Sabalenka odbranila titulu na Ju-Es openu

Politika pre 3 sata
Zbog ovoga je Sabalenka najveća gospođa tenisa, njene reči posle titule US Opena odjekuju...

Zbog ovoga je Sabalenka najveća gospođa tenisa, njene reči posle titule US Opena odjekuju...

Telegraf pre 3 sata
Evo koliko novca je zaradila Arina Sabalenka titulom US Opena, njena reakcija kada je saznala za sumu je hit

Evo koliko novca je zaradila Arina Sabalenka titulom US Opena, njena reakcija kada je saznala za sumu je hit

Telegraf pre 3 sata
Sabalenka, ti si naša kraljica! Arina osvojila US Open, bacila se na kolena i zaplakala!

Sabalenka, ti si naša kraljica! Arina osvojila US Open, bacila se na kolena i zaplakala!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonNjujorkGrend slemArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Šarencu pozlilo posle ispadanja Srbije na Eurobasketu: Hitna pomoć reagovala zbog poznatog komentatora

Šarencu pozlilo posle ispadanja Srbije na Eurobasketu: Hitna pomoć reagovala zbog poznatog komentatora

Mondo pre 2 sata
Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

BBC News pre 3 sata
Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Danas pre 4 sati
„Polomili smo se“: Pešić objasnio zašto je Srbija doživela šokantan poraz u osmini finala Evrobasketa

„Polomili smo se“: Pešić objasnio zašto je Srbija doživela šokantan poraz u osmini finala Evrobasketa

Danas pre 4 sati
Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Danas pre 3 sata