Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka odbranila je titulu na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u Njujorku u finalu pobedila devetu igračicu sveta Amerikanku Amandu Anisimovu posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 36 minuta. Sabalenka je pet puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Anisimova osvojila četiri brejka. Beloruskoj teniserki je ovo ukupno 21. titula u karijeri, kao i četvrta na grend-slem turnirima, dok je Anisimovi ovo bilo drugo finale nekog grend-slem turnira u karijeri, nakon što je u ovogodišnjem finalu Vimbldona izgubila od Ige Švjontek.