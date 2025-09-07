Stvarno najbolja! Sabalenka u finalu pobedila Anisimovu i odbranila titulu na US Openu

Kurir pre 35 minuta  |  Beta
Stvarno najbolja! Sabalenka u finalu pobedila Anisimovu i odbranila titulu na US Openu

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka odbranila je titulu na US Openu, pošto je večeras u Njujorku u finalu pobedila devetu igračicu sveta Amerikanku Amandu Anisimovu posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 36 minuta. Sabalenka je pet puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Anisimova osvojila četiri brejka. Beloruskoj teniserki je ovo ukupno 21. titula u karijeri, kao i četvrta na grend-slem turnirima, dok je Anisimovi ovo bilo drugo finale nekog grend-slem turnira u karijeri, nakon što je u ovogodišnjem finalu Vimbldona izgubila od Ige Švjontek. Kurir.rs/Beta
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Danas pre 40 minuta
Sabalenka pobedila Anisimovu i odbranila titulu u Njujorku

Sabalenka pobedila Anisimovu i odbranila titulu u Njujorku

RTS pre 34 minuta
Sabalenka odbranila titulu na Ju-Es openu

Sabalenka odbranila titulu na Ju-Es openu

Politika pre 30 minuta
Zbog ovoga je Sabalenka najveća gospođa tenisa, njene reči posle titule US Opena odjekuju...

Zbog ovoga je Sabalenka najveća gospođa tenisa, njene reči posle titule US Opena odjekuju...

Telegraf pre 14 minuta
Evo koliko novca je zaradila Arina Sabalenka titulom US Opena, njena reakcija kada je saznala za sumu je hit

Evo koliko novca je zaradila Arina Sabalenka titulom US Opena, njena reakcija kada je saznala za sumu je hit

Telegraf pre 34 minuta
Sabalenka, ti si naša kraljica! Arina osvojila US Open, bacila se na kolena i zaplakala!

Sabalenka, ti si naša kraljica! Arina osvojila US Open, bacila se na kolena i zaplakala!

Telegraf pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonUS OpenNjujorkGrend slemArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Danas pre 1 sat
„Polomili smo se“: Pešić objasnio zašto je Srbija doživela šokantan poraz u osmini finala Evrobasketa

„Polomili smo se“: Pešić objasnio zašto je Srbija doživela šokantan poraz u osmini finala Evrobasketa

Danas pre 1 sat
Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

BBC News pre 45 minuta
Odbojkašice Italije i Turske u finalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Italije i Turske u finalu Svetskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Arina Sabalenka odbranila titulu na Ju Es openu

Danas pre 40 minuta