Srbija eliminisana od Finske u osmini finala Evrobasketa 2025 uz kritike selektora i reakcije iz Finske

Srbija je doživela šokantan poraz od Finske i završila učešće na Eurobasketu, dok selektor Finske ističe težinu meča i analitičari kritikuju Pešića.

Na Evrobasketu 2025, Srbija je eliminisana u osmini finala nakon poraza od Finske rezultatom 92:86. Finska je dominirala u ključnim segmentima, naročito u ofanzivnom skoku i šutu za tri poena, dok je Srbija imala problema sa povredama i lošom formom nekih igrača. Danas Danas Kurir

Selektor Srbije Svetislav Pešić izjavio je da njegov tim nije potcenio Finsku i da su igrači dali maksimum, ali da su Finci bili bolji. Najefikasniji u srpskom timu bio je Nikola Jokić sa 33 poena, dok je Lauri Markanen predvodio Fince sa 29 poena. Sputnik Politika BBC News

Selektor Finske Lasi Tuovi pre utakmice je istakao težinu meča, prisećajući se poraza Srbije od Italije na prethodnom Eurobasketu. Poraz je izazvao velike reakcije u Srbiji i regionu, sa kritikama na račun selektora. Legendarni Zoran Moka Slavnić i bivši košarkaš Milutin Aleksić dali su svoje analize i kritike, dok je analitičar Denver Nagetsa Erik Sedum oštro kritikovao Pešića zbog loše pripreme i nedostatka prilagođavanja tokom meča. Američki analitičari dodatno ukazuju na probleme u timu i selektoru. Reprezentacija se već vraća kući. Mondo B92 Mondo Hot sport Večernje novosti Kurir Sport klub

