Anisimova: Opet sam bila u drugom planu

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vojin Veličković
Anisimova: Opet sam bila u drugom planu

Amanda Anisimova je na finale Ju-Es opena izašla sa jednim velikim adutom – sa šest pobeda u devet susreta protiv Arine Sabalenka, od kojih je poslednju zabeležila takođe u jednom važnom meču.

Pre dva meseca u polufinalu Viimbldona. Ali baš kao i u Londonu, ponovo je finale napustila pognute glave – 6:3, 7:6 (7:3). Doduše utisak je sada bio mnogo bolji – nije bila katastrofa kao tada (6:0, 6:0 za Igu Švjontek) – ali i dalje ništa od prve titule na gren slemovima. – Opet sam bila u drugom planu – ističe Anisimova koja će na narednoj VTA listi skočiti na četvrto mesto, najbolje u karijeri.- Nisam pružila svoj najbolji tenis. Osećam da sam mnogo nervozna u
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Sabalenka: Kontrolisala sam emocije, nisam htela da opet izgubim u finalu grend slema

Sabalenka: Kontrolisala sam emocije, nisam htela da opet izgubim u finalu grend slema

RTV pre 2 minuta
Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! Navijači besni: Gudurić opet tragičar?!

Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! Navijači besni: Gudurić opet tragičar?!

Hot sport pre 13 minuta
Sabalenka: Kontrolisala sam emocije, nisam htela da opet izgubim u finalu grend slema

Sabalenka: Kontrolisala sam emocije, nisam htela da opet izgubim u finalu grend slema

Sportski žurnal pre 17 minuta
Neprikosnovena Sabalenka: Beloruskinja odbranila titulu na Ju-Es openu

Neprikosnovena Sabalenka: Beloruskinja odbranila titulu na Ju-Es openu

Večernje novosti pre 18 minuta
Sabalenka: Morala sam da kontrolišem emociju da bih osvojila Ju-Es open

Sabalenka: Morala sam da kontrolišem emociju da bih osvojila Ju-Es open

RTS pre 1 sat
"Bile su to veoma teške lekcije"

"Bile su to veoma teške lekcije"

B92 pre 1 sat
Sabalenka odbranila titulu i osvojila četvrti grend slem

Sabalenka odbranila titulu i osvojila četvrti grend slem

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisUS OpenLondonAryna sabalenka

Sport, najnovije vesti »

Basketaši Srbije poraženi od Letonije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Basketaši Srbije poraženi od Letonije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

RTV pre 3 minuta
Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

Evrobasket: Bleda Srbija ide kući, Markanen i Finska servirali poraz koji će 'Orlovi' dugo pamtiti

BBC News pre 23 minuta
Srbija zanemela: 'Zar od Finske?!'

Srbija zanemela: 'Zar od Finske?!'

BBC News pre 18 minuta
Šarencu pozlilo posle prenosa meča Srbija – Finska u Rigi

Šarencu pozlilo posle prenosa meča Srbija – Finska u Rigi

Nedeljnik pre 48 minuta
Sjajan uspeh boksera kluba „Mancha“ iz Leskovca na Međunarodnom turniru u Prokuplju

Sjajan uspeh boksera kluba „Mancha“ iz Leskovca na Međunarodnom turniru u Prokuplju

Jugmedia pre 42 minuta