Opsadno stanje zbog Trampa pred finale, cenzura zvižduka? (VIDEO)

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Vladimir Todorović
Opsadno stanje zbog Trampa pred finale, cenzura zvižduka? (VIDEO)

Karlos Alkaraz i Janik Siner odigraće od 20 časova po srpskom vremenu finale US opena, međutim to verovali ili ne nije najvažnija stvar tokom poslednjeg dana takmičenja u Njujorku.

Šou dvojici najboljih tenisera današnjice je ukrao Donald Tramp. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je posle osam godina najavio dolazak na terene Flašing Medouza i to je dovelo do opsadnog stanja na i oko kompleksa. U subotu su bukvalno svi morali do 23 časa po lokalnom vremenu da napuste kompleks, a ulazak je dozvoljen tek u nedelju ujutru u 8 časova. Sve rutinske procedure su pooštrene, a da bi ušli na stadion gledaoci moraju da prođu najmanje dva kruga
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom…

Odbranila titulu: Sabalenka osvojila US Open u istorijskom finišu! Hotel je pun koronavirusa: Pešić šokirao javnost ovom izjavom!

Hot sport pre 1 sat
Vilander se oglasio pred finale Alkarasa i Sinera - evo kome daje veće šanse

Vilander se oglasio pred finale Alkarasa i Sinera - evo kome daje veće šanse

B92 pre 52 minuta
Tramp napravio haos na US openu FOTO

Tramp napravio haos na US openu FOTO

B92 pre 52 minuta
Tajna služba, policijski psi, ne sme muva da prođe, sve se pretresa: Pogledajte mere na US Openu zbog Trampa!

Tajna služba, policijski psi, ne sme muva da prođe, sve se pretresa: Pogledajte mere na US Openu zbog Trampa!

Telegraf pre 1 sat
Vasić, odličan pet!

Vasić, odličan pet!

Sportski žurnal pre 3 sata
Granoljers i Zebaljos spasili tri meč lopte, pa osvojili US open

Granoljers i Zebaljos spasili tri meč lopte, pa osvojili US open

Sportske.net pre 3 sata
Posebne mere za dolazak Donalda Trampa na US Open: "Na stadionu će biti postavljeni..."

Posebne mere za dolazak Donalda Trampa na US Open: "Na stadionu će biti postavljeni..."

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

US OpenNjujorkDonald TrampKarlos AlkarazJanik Sinerdonald trumpjannik sinner

Sport, najnovije vesti »

Peta titula za Draginju Vuković

Peta titula za Draginju Vuković

Danas pre 17 minuta
Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je…

Igor Rakočević: Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima

Danas pre 1 sat
Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Odbojkašice Italije osvojile zlato na Svetskom prvenstvu na Tajlandu, Brazilu pripala bronza

Danas pre 52 minuta
Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 4. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 27 minuta
Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu…

Nikako ne mogu da se trener dere na mene: Vasa Micić otkrio glavni problem! Luka Dončić pokazao kako se igra za domovinu: Ubacio 30 poena za poluvreme Italijanima!

Hot sport pre 11 minuta