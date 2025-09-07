Opsadno stanje zbog Trampa pred finale, cenzura zvižduka? (VIDEO)

Karlos Alkaraz i Janik Siner odigraće od 20 časova po srpskom vremenu finale US opena, međutim to verovali ili ne nije najvažnija stvar tokom poslednjeg dana takmičenja u Njujorku.

Šou dvojici najboljih tenisera današnjice je ukrao Donald Tramp. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je posle osam godina najavio dolazak na terene Flašing Medouza i to je dovelo do opsadnog stanja na i oko kompleksa. U subotu su bukvalno svi morali do 23 časa po lokalnom vremenu da napuste kompleks, a ulazak je dozvoljen tek u nedelju ujutru u 8 časova. Sve rutinske procedure su pooštrene, a da bi ušli na stadion gledaoci moraju da prođu najmanje dva kruga