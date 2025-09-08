‘Viđam te češće nego porodicu’: Alkaraz ubedljiv protiv Sinera u finalu US Opena

Traje novo epsko tenisko rivalstvo, nakon što su se od igranja oprostili Rodžef Federrer i Rafael Nadal, a 38-godišnji Novak Đoković i dalje odoleva.

U novom velikom finalu, Karlos Alkaraz je bio ubedljiv protiv Janika Sinera 3:1 (6-2, 3-6, 6-1, 6-4). „Svaka čast na svemu što si uradio ove godne i do sada u karijeri“, rekao je Alkaraz velikom rivali i nastavio šalom. „Viđam“ te češće nego moju porodicu, i sjajno je deliti teren sa tobom“, rekao je Alkaraz nakon što je podigao trofej namenjen najboljem na US Openu, poslednjem grend slemu u sezoni. Odigrali su zanimljiv meč, ali ne dramatičan, uzbudljiv niti