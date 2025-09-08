Oglasio se KSS: Netačne informacije, stojimo iza selektora Pešića

Odjeknula je vest da je Košarkaški savez Srbije okončao saradnju sa legendarnim selektorom, Svetislavom Pešićem.

Ubrzo, naša "kuća košarke" je objavila demanti, da bi potom u javnost pustila saopštenje koje objašnjava čitavu situaciju. Tekst prenosimou celini: "Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije - netačne. Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra. Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije