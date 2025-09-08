Piksi pred englesku: Je l’ zabranjeno da mi pobedimo?! Kss odmah reagovao: Evo šta kažu iz saveza o smeni Pešića!

Reprezentacija Srbije u utorak igra meč sa ekipom Engleske, a selektor Dragan Stojković imao je šta da kaže na konferenciji za medije pred taj duel. – Ne razmišljam o ranom golu, ne razmišljamo uopšte o tome da možemo da primimo gol.

Morate imati koncentraciju naravno, svesni ambijenta u kojem ćete igrati. Stadion će biti pun, to me raduje na planu motivacije dodatno i pored imena protivnika će doneti neku prednost što se tiče naših igrača. Igrali su velike utakmice i na Svetskim i Evropskim prvenstvima, što se tiče atmosfere, veoma sam srećan što će Marakana biti ispunjena i što ćemo ostati dovoljno smireni i koncentrisani, da neke taktičke i strateške stvari dovedemo na nivo kakvim želim da
