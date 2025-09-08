Kss se hitno oglasio: Veleobrt - ovo je prava istina o smeni Svetislava Pešića!

Vest da je Svetislav Pešić smenjen sa mesta selektora Srbije odjkenula je u srpskim medijima, ali se u međuvremenu pojavila nova informacija KSS se još nije oglašavao o njegovom eventualnom produžetku, a sada se oglasio i demantovao glasine.

Jednostavno, oni su samo poručili da vest o smeni nije tačna! Tim povodom KSS je izdao saopštenje: Saopštenje prenosimo u celosti i bez korekcija: - Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije – netačne. Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra. Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije