Loša vest za olgu Danilović! Ovaj podatak može da zabrine srpsku teniserku!

Danilović je 41. teniserka sveta sa 1.328 bodova. Prva na WTA listi je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, koja je odbranila titulu na Ju Es openu, sa 11.225 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 7.933 boda i Amerikanke Koko Gof sa 7.874 boda. Unutar prvih 10 mesta na WTA listi bilo je tri promene. Amerikanka Amanda Anisimova se plasmanom u finale Ju Es opena popela sa devetog na četvrto mesto, njena sunarodnica Džesika Pegula pala je sa četvrte na sedmu