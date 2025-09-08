Prva izjava nakon pobede na US openu! Alkaraza pogodile emocije posle trijumfa u finalu nad Sinerom!

Kurir pre 2 sata
Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je US Open! On je u finalu pobedio Janika Sinera sa 3:1 u setovima.

Posle trijumfa na tlu Njujorka, Alkaraz je rekao: - Vau... Počeo bih sa Janikom. Neverovatno je to što radiš čitave sezone, odličan nivo na svakom turniru gde igraš. Viđam te više nego svoju porodicu, Isuse... (smeh). Čast je deliti svlačionicu sa tobom, napreduješ svakog dana, odradio si odličan posao tokom čitavog turnira. Onda se zahvalio svima koji ga okružuju i koji su ga mentalno i fizički spremali za ovaj podvig. - Moj tim, moja porodica... Zaista sam
