Alkaraz pobedio Sinera za titulu šampiona US opena

Pored prvo mesto na ATP listi dobio je i ček na pet miliona dolara

NjUJORK – Španski teniser Karlos Alkaraz novi je šampion US opena i od ponedeljka će ponovo biti prvi na ATP listi. Pošto je večeras u finalu pobedio branioca titule Italijana Janika Sinera rezultatom 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Meč je trajao dva sata i 44 minuta. Bio je ovo 15. međusobni duel dva tenisera i 10 pobeda za Alkaraza. Španski teniser je trijumfom na US openu došao do šeste grend slem titule, druge u Njujorku, a po dve ima i na Rolan Garosu i Vimbldonu. Siner