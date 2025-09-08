Alkaraz pobedio Sinera za titulu šampiona US opena

Politika pre 1 sat
Alkaraz pobedio Sinera za titulu šampiona US opena

Pored prvo mesto na ATP listi dobio je i ček na pet miliona dolara

NjUJORK – Španski teniser Karlos Alkaraz novi je šampion US opena i od ponedeljka će ponovo biti prvi na ATP listi. Pošto je večeras u finalu pobedio branioca titule Italijana Janika Sinera rezultatom 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Meč je trajao dva sata i 44 minuta. Bio je ovo 15. međusobni duel dva tenisera i 10 pobeda za Alkaraza. Španski teniser je trijumfom na US openu došao do šeste grend slem titule, druge u Njujorku, a po dve ima i na Rolan Garosu i Vimbldonu. Siner
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Prva izjava nakon pobede na US openu! Alkaraza pogodile emocije posle trijumfa u finalu nad Sinerom!

Prva izjava nakon pobede na US openu! Alkaraza pogodile emocije posle trijumfa u finalu nad Sinerom!

Kurir pre 1 sat
Karlos Alkaraz osvojio US open

Karlos Alkaraz osvojio US open

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Rolan GarosVimbldonUS OpenNjujorkATPATP listaGrend slemDolarKarlos Alkaraz

Sport, najnovije vesti »

Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva u košarci

Maestralni Dončić poslao Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva u košarci

Danas pre 1 sat
Prva izjava nakon pobede na US openu! Alkaraza pogodile emocije posle trijumfa u finalu nad Sinerom!

Prva izjava nakon pobede na US openu! Alkaraza pogodile emocije posle trijumfa u finalu nad Sinerom!

Kurir pre 1 sat
Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i…

Početak finala Ju Es opena odložen zbog bezbedonosnih provera, na meč stigao i Donald Tramp koji je dočekan ovacijama i zvižducima

Danas pre 1 sat
Košarkaši Grčke savladali Izrael

Košarkaši Grčke savladali Izrael

Politika pre 40 minuta
Alkaraz pobedio Sinera za titulu šampiona US opena

Alkaraz pobedio Sinera za titulu šampiona US opena

Politika pre 1 sat