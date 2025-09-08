Alkaraz Sineru: Viđam te više nego svoju porodicu

Za Španca je to šesta gren slem titula i druga u Njujorku, posle prve 2022. godine

Karlos Alkaraz osvojio je Ju-Es open pobedom nad prvim teniserom sveta Janikom Sinerom 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Za Španca je to šesta gren slem titula i druga u Njujorku, posle prve 2022. godine. U polufinalu je eliminisao Novaka Đokovića, a ovo je bio njihov 15. međusobni duel i 10. Alkarazov trijumf. Alkaraz je tako stigao do sedmog trofeja u sezoni, a drugog na grend slemovima, već je slavio i na Rolan Garosu. Posle osvajanja pehara i čeka na pet miliona dolara, u