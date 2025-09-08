Kejn: Igrao sam već na „Marakani“, znam kakav nas pakao čeka

Sport klub pre 14 minuta  |  Autor: Katarina Kostić
Kejn: Igrao sam već na „Marakani“, znam kakav nas pakao čeka

Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn stigao je u Beograd, gde ga u utorak očekuje meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv reprezentacije Srbije (Stadion "Rajko Mitić", 20.45). „Igrao sam na ovom stadionu već pre nekoliko godina sa Totenhemom i nemam sumnju da će biti teško.

Atmofera je teška za gostujuće igrače. Čak očekujem da će sada biti atmosfera još više neprijateljska. Ovo je velika utakmica za obe ekipe u borbi za Svetsko prvenstvo i moramo biti spremni – imali smo teške utakmice i ranije“, rekao je na početku konferencije za medije novinarima Kejn. Napadač Bajerna je pohvalno govorio o Orlovima. „Srbija zaista ima izvanredan fudbalski tim. Igraju na svom terenu, tako da očekujem da će „da nas stisnu“. Kao napadač znam da u
Kurir pre 19 minuta
Nova pre 10 minuta
Kurir pre 4 minuta
B92 pre 5 minuta
B92 pre 10 minuta
Večernje novosti pre 15 minuta
Sportske.net pre 24 minuta
Danas pre 20 minuta
Danas pre 0 minuta
Danas pre 55 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata