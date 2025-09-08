Kejn: Igrao sam već na „Marakani“, znam kakav nas pakao čeka

Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn stigao je u Beograd, gde ga u utorak očekuje meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv reprezentacije Srbije (Stadion "Rajko Mitić", 20.45). „Igrao sam na ovom stadionu već pre nekoliko godina sa Totenhemom i nemam sumnju da će biti teško.

Atmofera je teška za gostujuće igrače. Čak očekujem da će sada biti atmosfera još više neprijateljska. Ovo je velika utakmica za obe ekipe u borbi za Svetsko prvenstvo i moramo biti spremni – imali smo teške utakmice i ranije“, rekao je na početku konferencije za medije novinarima Kejn. Napadač Bajerna je pohvalno govorio o Orlovima. „Srbija zaista ima izvanredan fudbalski tim. Igraju na svom terenu, tako da očekujem da će „da nas stisnu“. Kao napadač znam da u