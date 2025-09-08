Olga napravila dva koraka unazad – Beloruskinja vlada svetom

Sputnik pre 36 minuta
Olga napravila dva koraka unazad – Beloruskinja vlada svetom

Olga Danilović, najbolja srpska teniserka, pala je za dva mesta na VTA listi kojom posle osvajanja US Opena vlada Beloruskinja Arina Sabalenka.

Posle rane eliminacije na samom startu US Opena Olga Danilović nije uspela da ostane u društvu najboljih 40 teniserki sveta. Najbolja srpska teniserka pala je za dva mesta i sada je 41. na svetu sa 1,328 bodova. Osvajanjem poslednjeg grend slema u sezoni Arina Sabalenka samo se dodatno učvrstila na prvom mestu sa 11,225 bodova. Iza nje je ostala Iga Švjontek, za njom Koko Gof, dok je za pet mesta odnosno sa devetog na četvrto skočila Amanda Anisimova, američka
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

'Viđam te češće nego porodicu': Alkaraz ubedljiv protiv Sinera u finalu US Opena

'Viđam te češće nego porodicu': Alkaraz ubedljiv protiv Sinera u finalu US Opena

BBC News pre 21 minuta
Loša vest za olgu Danilović! Ovaj podatak može da zabrine srpsku teniserku!

Loša vest za olgu Danilović! Ovaj podatak može da zabrine srpsku teniserku!

Kurir pre 21 minuta
Niko nikada nije uradio ono što je Alkaraz: Dominatno uzeo najveću nagradu u istoriji tenisa

Niko nikada nije uradio ono što je Alkaraz: Dominatno uzeo najveću nagradu u istoriji tenisa

Nova pre 16 minuta
ATP lista - Đoković četvrti, smena na vrhu

ATP lista - Đoković četvrti, smena na vrhu

Sportske.net pre 41 minuta
Kako su izgledali Siner i alkaraz kada je Đoković osvojio prvi Gren slem? Ove fotke će vas raspametiti - dva dečaka i Novak…

Kako su izgledali Siner i alkaraz kada je Đoković osvojio prvi Gren slem? Ove fotke će vas raspametiti - dva dečaka i Novak koji kreće u ispisivanje istorije!

Kurir pre 1 minut
Novi svetski ATP poredak

Novi svetski ATP poredak

B92 pre 36 minuta
Olga Danilović pokvarila plasman, Sabalenka i dalje prva

Olga Danilović pokvarila plasman, Sabalenka i dalje prva

Politika pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisUS OpenOlga DanilovićsportArina Sabalenka

Sport, najnovije vesti »

I pored poraza podmladjeni tim Pirot, uz česte aplauze, odigrao dobro protiv bivšeg prvoligaša!

I pored poraza podmladjeni tim Pirot, uz česte aplauze, odigrao dobro protiv bivšeg prvoligaša!

Plus online pre 6 minuta
Orasnice za Pešića, 'zlatni bodovi' za Piksija, engleski navijači u Beogradu gledali meč druge lige

Orasnice za Pešića, 'zlatni bodovi' za Piksija, engleski navijači u Beogradu gledali meč druge lige

BBC News pre 1 minut
'Viđam te češće nego porodicu': Alkaraz ubedljiv protiv Sinera u finalu US Opena

'Viđam te češće nego porodicu': Alkaraz ubedljiv protiv Sinera u finalu US Opena

BBC News pre 21 minuta
Srpski fudbaleri: Raduje nas što će biti pun stadion protiv Engleske

Srpski fudbaleri: Raduje nas što će biti pun stadion protiv Engleske

RTV pre 16 minuta
Zvezde su tu da bi sijale - najbolji igrači opravdali očekivanja u osmini finala Evrobasketa

Zvezde su tu da bi sijale - najbolji igrači opravdali očekivanja u osmini finala Evrobasketa

RTS pre 16 minuta