Olga napravila dva koraka unazad – Beloruskinja vlada svetom

Olga Danilović, najbolja srpska teniserka, pala je za dva mesta na VTA listi kojom posle osvajanja US Opena vlada Beloruskinja Arina Sabalenka.

Posle rane eliminacije na samom startu US Opena Olga Danilović nije uspela da ostane u društvu najboljih 40 teniserki sveta. Najbolja srpska teniserka pala je za dva mesta i sada je 41. na svetu sa 1,328 bodova. Osvajanjem poslednjeg grend slema u sezoni Arina Sabalenka samo se dodatno učvrstila na prvom mestu sa 11,225 bodova. Iza nje je ostala Iga Švjontek, za njom Koko Gof, dok je za pet mesta odnosno sa devetog na četvrto skočila Amanda Anisimova, američka