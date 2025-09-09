Englezi kasne u Beograd

Danas
Fudbaleri Engleske igraju u utorak od 20.45 u Beogradu meč sa Srbijom u okviru kvalfikacija za Mundijal.

Englezi su trebali da imaju konferenciju za štampu na stadionu „Rajko Mitić“ u medija centru od 19.45, ali svakako se to pomera. Razlog je kašnjenje aviona sa kojim fudbaleri Engleske dolaze u Beograd, pa će se tako pojaviti pred novinarima verovatno nešto pre 21. Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković je tokom dana imao konferenciju za medije u kojoj je pričao o predstojećem meču. e
Danas pre 3 sata
