Englezi u Beogradu posle 38 godina: Na tribinama i 2.500 navijača

Dnevnik pre 1 sat
Fudbaleri Srbije večeras (utorak) od 20.45 časova igraju protiv Engleske u Beogradu na stadionu „Rajko Mitić“ u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Uz reprezentaciju Engleske, na gostovanju u Beogradu, biće preko 2.500 navijača. Može se to naslutiti na osnovu podatka iz Fudbalskog saveza Srbije. – Englezima je ostavljen kontigent od 2.500 ulaznica i očekujemo da će imati podršku tolikog broja navijača – saopšteno je za Sport klub iz sedišta srpske kuće fudbala. Deo pristalica engleskog tima stigao je u Beograd već u nedelju. Engleska reprezentacija, zanimljivo, nije trenirala na stadionu „Rajko Mitić“.
Neka padnu Englezi!

Ceo tim Srbije jurio Engleza na Euru, pamtimo bruku 18 godina: Svi ga zaboravili, on sa 39 igra Premijer ligu

Srbija želi da iznenadi kao u Lisabonu: Englezi gostuju u Beogradu, Piksi spremio sve za spektakl

Britanski mediji pred meč sa Srbijom: Engleska ulazi u "neprijateljsku teritoriju"

Selektor Austrije Rangnik zapretio odlaskom u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za SP

Marakana ruši Gordi Albion (20.45, sastavi)

Milovan Rajevac o meču sa Engleskom: Srbija ima šanse da pobedi

