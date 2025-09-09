Englezi u Beogradu posle 38 godina: Na tribinama i 2.500 navijača

Fudbaleri Srbije večeras (utorak) od 20.45 časova igraju protiv Engleske u Beogradu na stadionu „Rajko Mitić“ u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Uz reprezentaciju Engleske, na gostovanju u Beogradu, biće preko 2.500 navijača. Može se to naslutiti na osnovu podatka iz Fudbalskog saveza Srbije. – Englezima je ostavljen kontigent od 2.500 ulaznica i očekujemo da će imati podršku tolikog broja navijača – saopšteno je za Sport klub iz sedišta srpske kuće fudbala. Deo pristalica engleskog tima stigao je u Beograd već u nedelju. Engleska reprezentacija, zanimljivo, nije trenirala na stadionu „Rajko Mitić“.