Sramota na meču Hrvatske i Crne Gore – navijači skandirali: „Ubij Srbina“

Sputnik pre 1 sat
Fudbaleri Hrvatske savladali su selekciju Crne Gore rezultatom 4:0 u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, ali je utakmica ostala u senci skandaloznog navijanja uz ovike „Ubij Srbina“.

Hrvatska je na „Maksimiru“ u Zagrebu dočekala Crnu Goru koja se u gostima nije dobro provela. Poveli su Hrvati u 35. minutu golom Kristijana Jakića, da bi u 51. minutu prednost duplirao Andrej Kramarić. Svega tri minuta posle drugog gola, hrvatski navijači počeli su da slave i navijaju na sramotan način. Sa tribina su se od 54. minuta utakmice čuli skandalozni povici „Ubij Srbina“. Nikakve reakcije nije bilo, a ono što je zapravo i najgore u celoj situaciji jeste
