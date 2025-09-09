Izdaja kakva se ne pamti! Crnogorci zabili nož u leđa Srbima usred Zagreba

Večernje novosti pre 1 sat
Izdaja kakva se ne pamti! Crnogorci zabili nož u leđa Srbima usred Zagreba

Fudbaleri Crne Gore, posle očajne partije, doživeli su poraz od Hrvatske u Zagrebu sa 4:0, pa je kristalno jasno da Crna Gora sigurno neće ići na Mundijal.

FOTO: M. Vukadinović Međutim, to ih nije sprečilo da uživaju u ustaško-crnogorskoj žurci u Zagrebu. Naime prvo su Hrvati skandirali "Ubij, ubij, ubij Srbina". A onda su na scenu stupili navijači Crne Gore, koji su sa transparentom na Maksimiru "zabili nož u leđa Srbima". "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", glasila je poruka koju su istakli crnogorski navijači, a koja se odnosi na događaje od pre tridesetak godina. Tokom građanskog rata u Jugoslaviji sa
