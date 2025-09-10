Kvalifikacije za Mundijal: Brazil poražen i tako su poslali Boliviju u baraž

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Kvalifikacije za Mundijal: Brazil poražen i tako su poslali Boliviju u baraž

Odigrano je poslednje kolo kvalifikacija za SP 2026. u Južnoj Americi.

Glavna vest je da je Bolivija preskočila Venecuelu i plasirala se u baraž sa sedmog mesta, a sve ostalo se znalo i ranije. Bolivija je pobedila rezervni tim Brazila rezultatom 1:0. Trenutak odluke dogodio se u nadoknadi prvog poluvremena, kada je Migelito pogodio iz penala za 1:0. Venecuela je na svom terenu izgubila sa 6:3 od Kolumbije iako su vodili 1:0 i 2:1. Junak meča je bio Luis Suarez koji je postigao četiri gola. Tako su Kolumbijci pokazali da nema
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Mundijal i Južna Amerika: Bolivija pobedila Brazil za plej-of, Ekvador srušio Argentinu, devet golova u Venecueli

Mundijal i Južna Amerika: Bolivija pobedila Brazil za plej-of, Ekvador srušio Argentinu, devet golova u Venecueli

RTV pre 47 minuta
Fudbaleri Bolivije pobedili Brazil i plasirali se u baraž za Svetsko prvenstvo

Fudbaleri Bolivije pobedili Brazil i plasirali se u baraž za Svetsko prvenstvo

Radio sto plus pre 13 minuta
Bolivija na korak od Mundijala - Kolumbija ugasila venecuelanski san

Bolivija na korak od Mundijala - Kolumbija ugasila venecuelanski san

B92 pre 43 minuta
Bolivija srušila Brazil i ostvarila svoj, a pokvarila san Venecuele, Luis Suarez sa četiri gola rešio baraž!

Bolivija srušila Brazil i ostvarila svoj, a pokvarila san Venecuele, Luis Suarez sa četiri gola rešio baraž!

Sportske.net pre 1 sat
Ludilo u južnoj Americi! Suze, emocije i šansa za pisanje istorije! Brazilci su na kolenima, a Bolivija ima priliku na koju…

Ludilo u južnoj Americi! Suze, emocije i šansa za pisanje istorije! Brazilci su na kolenima, a Bolivija ima priliku na koju čeka više od tri decenije!

Kurir pre 2 sata
Mundijal i Južna Amerika: Bolivija pobedila Brazil za plej-of, devet golova u Venecueli

Mundijal i Južna Amerika: Bolivija pobedila Brazil za plej-of, devet golova u Venecueli

RTS pre 2 sata
Bolivija kuca na vrata Mundijala posle 32 godine, ali ono što su radili Brazilu u nadokandi mnoge je šokiralo

Bolivija kuca na vrata Mundijala posle 32 godine, ali ono što su radili Brazilu u nadokandi mnoge je šokiralo

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilMundijalVenecuelabaražBolivijaLuis

Sport, najnovije vesti »

Dva glavna igrača u dve linije tima ne mogu da igraju protiv Albanije: Srbija žestoko oslabljena za meč koji mora da se…

Dva glavna igrača u dve linije tima ne mogu da igraju protiv Albanije: Srbija žestoko oslabljena za meč koji mora da se pobedi, najmanje zbog fudbala! Selektor može da bruka sebe, ali Srbiju ne sme nikako: Reči koje niti jedan šef struke Orlova više

Hot sport pre 8 minuta
Najveće poniženje u istoriji srpskog fudbala: Evo kako je izgledala bruka u sred Beograda! Selektor može da bruka sebe, ali…

Najveće poniženje u istoriji srpskog fudbala: Evo kako je izgledala bruka u sred Beograda! Selektor može da bruka sebe, ali Srbiju ne sme nikako: Reči koje niti jedan šef struke Orlova više nikada ne sme da ponovi!

Hot sport pre 8 minuta
Daleko je ovo od najjačeg sastava Engleske: Englezi su zapravo igrali bez desetak fudbalera u Srbiji! Selektor može da bruka…

Daleko je ovo od najjačeg sastava Engleske: Englezi su zapravo igrali bez desetak fudbalera u Srbiji! Selektor može da bruka sebe, ali Srbiju ne sme nikako: Reči koje niti jedan šef struke Orlova više nikada ne sme da ponovi!

Hot sport pre 8 minuta
Atletika: Takmičari Spartaka osvojili pet medalja u Sremskoj Mitrovici

Atletika: Takmičari Spartaka osvojili pet medalja u Sremskoj Mitrovici

Subotica.com pre 7 minuta
"Šta ako ne nađemo selektora": Svetislav Pešić bi mogao da ostane?

"Šta ako ne nađemo selektora": Svetislav Pešić bi mogao da ostane?

Mondo pre 7 minuta