Kvalifikacije za Mundijal: Brazil poražen i tako su poslali Boliviju u baraž

Odigrano je poslednje kolo kvalifikacija za SP 2026. u Južnoj Americi.

Glavna vest je da je Bolivija preskočila Venecuelu i plasirala se u baraž sa sedmog mesta, a sve ostalo se znalo i ranije. Bolivija je pobedila rezervni tim Brazila rezultatom 1:0. Trenutak odluke dogodio se u nadoknadi prvog poluvremena, kada je Migelito pogodio iz penala za 1:0. Venecuela je na svom terenu izgubila sa 6:3 od Kolumbije iako su vodili 1:0 i 2:1. Junak meča je bio Luis Suarez koji je postigao četiri gola. Tako su Kolumbijci pokazali da nema