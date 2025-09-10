Rade Bogdanović ponovo oštro o piksiju Sastav tima i taktika koju je napravio bila je na jakom niskom nivou

Rade Bogdanović, poznat kao neko ko nema dlaku na jeziku, oštro je prokomentarisao jučerašnju utakmicu Srbija - Engleska.

Engleska je pregazila Srbiju! Ekipa Tomasa Tuhela pobedila je Orlove rezultatom 5:0 u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, a koliko su Englezi bili dominantni i autoritativni, o tome, pored brojki na semaforu, svedoče i statistički parametri koji su u potpunosti bili na strani "Gordog Albiona". ”Sastav tima i taktika koju je napravio bila je na jakom niskom nivou, to nije reprezentativni nivo. Time on sigurno ne može da se pohvali u svojoj bogatoj