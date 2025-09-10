Kako su igrali: Selektor najveći krivac za katastrofu, kad je golman najbolji igrač Srbije na 0:5, onda...

Eraković nemoćan, bled, Nedeljković jedini šutnuo u okvir gola, Lukić se izgubio u najvažnijem delu terena

SRBIJA 3-4-2-1 1 Đorđe PETROVIĆ 6 Kad je golman najbolji igrač Srbije na 0:5, onda… Nema šta da se zameri golmanu Orlova, odbranio je više šuteva, bio nemoćan kod golova. 16 Strahinja ERAKOVIĆ 5 Nemoćan, bled, neočekivano starter. Na kraju je napravio i jedanaesterac za još jedan veliki minus. 4 Nikola MILENKOVIĆ 5 Dobar na početku kad je sprečio da Englezi ranije povedu. Kasnije je i on delovao nemoćno, a crvenim kartonom potvrdio da ovo nije bilo ni njegovo veče.