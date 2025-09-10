Katastrofa kakva se ne pamti! Istorijska bruka Srbije usred Beograda

BOLI, i te kako boli. A kako i ne bi...

FOTO: M. Vukadinović Katastrofa protiv Engleske je jedna od najvećih u istriji. Otkako igramo kao samostalna Srbija, samo smo jednom izgubili s pet golova razlike. Bilo je to u Lavovu, 7. juna 2019, kada su nas Ukrajinci dobili takođe sa 5:0. Kod kuće nikada u istoriji nismo poniženi kao protiv Engleza, ni kao Kraljevina Jugoslavija, SFRJ, SRJ, Srbija i Crna Gora ili Srbija. Niko nas nije ovako nadigrao i ponizio. "Orlovi" su drugi najteži poraz u Beogradu doživeli