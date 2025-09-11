Širer gledao petardu: Evo šta legenda kaže o meču Srbije i Engleske! Medij pišu da je „preoteo“ udovicu pokojnog prijatelja: Oglasio se hitno najbolji drug Dioga Žote!

Hot sport pre 7 minuta
Širer gledao petardu: Evo šta legenda kaže o meču Srbije i Engleske! Medij pišu da je „preoteo“ udovicu pokojnog prijatelja…

Imao je lepe reči za tim Tomasa Tuhela Fudbalska reprezentacija Engleske savladala je Srbiju rezultatom 5:0 u drugom kolu kvalifikacija, čime je nakon remija sa Andorom napravila preokret i oduševila navijače.

Legenda engleskog fudbala i stručni komentator Alan Širer ocenio je da je to najbolji prikaz igre koji su očekivali. „Pobeda protiv Srbije je sve što smo želeli da vidimo od Engleske“, rekao je Širer i dodao da se nada da će ovakav rezultat biti odskočna daska za selektora Tomasa Tuhela i tim ka sigurnom plasmanu. On je naglasio da je meč protiv Srbije potpuna suprotnost bezidejnoj i sporoj igri iz prvog kola protiv Andore. „Imala je brzinu, energiju, igrače koji
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Ništa od Rusije: Zdjelar odbio novu ponudu, evo šta to znači za Partizan! Medij pišu da je „preoteo“ udovicu pokojnog…

Ništa od Rusije: Zdjelar odbio novu ponudu, evo šta to znači za Partizan! Medij pišu da je „preoteo“ udovicu pokojnog prijatelja: Oglasio se hitno najbolji drug Dioga Žote!

Hot sport pre 8 minuta
Festival tenisa u Nišu: Troicki u poslednji čas napravio promenu, ovo je raspored mečeva između Srbije i Turske! Medij pišu da…

Festival tenisa u Nišu: Troicki u poslednji čas napravio promenu, ovo je raspored mečeva između Srbije i Turske! Medij pišu da je „preoteo“ udovicu pokojnog prijatelja: Oglasio se hitno najbolji drug Dioga Žote!

Hot sport pre 8 minuta
Dejvis kup: Međedović u petak protiv Erela

Dejvis kup: Međedović u petak protiv Erela

Sandžak haber pre 13 minuta
Srbija protiv Turske u Dejvis kupu: Počinje duel u Nišu

Srbija protiv Turske u Dejvis kupu: Počinje duel u Nišu

Serbian News Media pre 2 sata
Kecmanović i Kirkin prvi na terenu u Nišu

Kecmanović i Kirkin prvi na terenu u Nišu

Sportski žurnal pre 2 sata
Troicki u poslednjem trenutku promenio tim

Troicki u poslednjem trenutku promenio tim

Sportski žurnal pre 2 sata
Dejvis kup: Međedović u petak protiv Erela

Dejvis kup: Međedović u petak protiv Erela

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanEvroligaRusija

Sport, najnovije vesti »

Željko Obradović pred turnir u Beogradu: Videćemo u kom su stanju pojedini igrači

Željko Obradović pred turnir u Beogradu: Videćemo u kom su stanju pojedini igrači

Danas pre 13 minuta
KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i delo našeg igrača

KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i delo našeg igrača

Danas pre 1 sat
Poznato koji će stadion biti domaćin finala Lige šampiona 2027. godine

Poznato koji će stadion biti domaćin finala Lige šampiona 2027. godine

Danas pre 53 minuta
KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da diskredituje lik i delo našeg igrača

KK Crvena zvezda: Grub pokušaj pojedinca da diskredituje lik i delo našeg igrača

Nedeljnik pre 3 minuta
Partizan se sprema za bratski PAOK, Žoca brinu povrede: "Imamo probleme, čekamo rezultate"

Partizan se sprema za bratski PAOK, Žoca brinu povrede: "Imamo probleme, čekamo rezultate"

Sportske.net pre 13 minuta