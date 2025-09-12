Evropsko prvenstvo 17. dan: Na programu su dva polufinalna susreta

Došli smo do same završnice Evropskog prvenstva. Pred nama su ostala polufinala, ali i finale, te meč za treće mesto. Danas su u fokusu sportske javnosti dva dva polufinalna duela. Od 16 časova će „koplja“ ukrstiti Finska i Nemačka, dok će se od 20 časova sastati Grčka i Turska. I dok je Nemačka izraziti favorit u prvom meču dana, dotle nas u večernjem terminu očekuje pravi derbi dana i duel dve selekcije koje u svojim sastavima imaju brojne zvezde.