Po jutru se dan poznaje ili prvi se mačići… Crvena zvezda ubedljivo poražena u Nikoziji

Kaže se da pripremne utakmice nisu važne, ali niko ne voli da gubi, pogotovo ne ubedljivo.

Košarkaši Crvene zvezde su na prvoj značajnijoj predsezonskoj utakmici izgubili i to poprilično lako od Pariza na turniru u Nikoziji. Izgubili su izabranici Janisa Sferopulosa sa 107:70 (20:17, 31:10, 35:27, 21:16) Možda kao uteha može da bude za navijače crveno-belih da nisu igrali Nikola Kalinić, Čimo Moneke i Ognjen Dobrić, ali definitivno Zvezda nije izgledala dobro na ovom susretu. Najefikasniji kod crveno-belih bio je Semi Odželeje sa 16 poena, Tajson Karter