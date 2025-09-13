Taš ceo crno-beo
Sportski žurnal pre 1 sat
Bratski duel Partizana i PAOK-a pripao Beograđanima, Milton, Parker i Osetkovski oduševljeni sjajnom atmosferom
PARTIZAN – PAOK 96:87 (28:16, 25:32, 20:21, 23:18) Beograd - Stadion: Tašmajdan. Gledalaca: 8.000. PARTIZAN: Milton 17, Vašington 21, Osetkovski 11 (10 sk), Bošnjaković 4, Mijailović 2, Braun 18 (8 sk), Šekularac, Parker 13, Bojović, Danilović. PAOK: Melvin 16 (9 sk), Koniaris 3, Slaftakis 3, Zaras 3, Džekson 9, Džons 9, Persidis, Jatridis, Braun 24, Mur 2, Dimša 9. Na Tašmajdanu sinoć se nisu okupili brojni ljudi, već „Tašmanijski đavoli”! Gorelo je na tribinama,