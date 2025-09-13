Taš ceo crno-beo

Sportski žurnal pre 1 sat
Taš ceo crno-beo

Bratski duel Partizana i PAOK-a pripao Beograđanima, Milton, Parker i Osetkovski oduševljeni sjajnom atmosferom

PARTIZAN – PAOK 96:87 (28:16, 25:32, 20:21, 23:18) Beograd - Stadion: Tašmajdan. Gledalaca: 8.000. PARTIZAN: Milton 17, Vašington 21, Osetkovski 11 (10 sk), Bošnjaković 4, Mijailović 2, Braun 18 (8 sk), Šekularac, Parker 13, Bojović, Danilović. PAOK: Melvin 16 (9 sk), Koniaris 3, Slaftakis 3, Zaras 3, Džekson 9, Džons 9, Persidis, Jatridis, Braun 24, Mur 2, Dimša 9. Na Tašmajdanu sinoć se nisu okupili brojni ljudi, već „Tašmanijski đavoli”! Gorelo je na tribinama,
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Pobeda „desetkovanog“ Partizana u neverovatnoj atmosferi na Tašmajdanu

Pobeda „desetkovanog“ Partizana u neverovatnoj atmosferi na Tašmajdanu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanVašingtonPAOK

Sport, najnovije vesti »

Drugi dan Dejvis kupa u "Čairu" - blizanci Sabanov imaju meč-loptu za Srbiju

Drugi dan Dejvis kupa u "Čairu" - blizanci Sabanov imaju meč-loptu za Srbiju

RTS pre 0 minuta
Najveća snaga Partizana je sistem

Najveća snaga Partizana je sistem

Sportski žurnal pre 0 minuta
Ukrajinska bomba razbucala Instagram: Žali se da joj fudbaleri šalju nepristojne ponude, a od njenih fotki - zastaje dah!

Ukrajinska bomba razbucala Instagram: Žali se da joj fudbaleri šalju nepristojne ponude, a od njenih fotki - zastaje dah!

Kurir pre 1 minut
Sinančević bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

Sinančević bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

RTS pre 5 minuta
(VIDEO) Svi su tešili isključenog Predraga Rajkovića

(VIDEO) Svi su tešili isključenog Predraga Rajkovića

Sport klub pre 25 minuta