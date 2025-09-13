Voša preko Brđana do prvog mesta na tabeli (video)

Fudbaleri Vojvodine posle preokreta pobedili Čukarički

Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras na svom terenu u Novom Sadu Čukarički 3:1, u utakmici osmog kola Super lige Srbije i preuzeli prvo mesto na tabeli. Čukarički je poveo u 54. minutu golom Marka Docića iz jedanaesterca, a domaći su izjednačili autogolom koji je postigao Nenad Tomović u 70. minutu. Vojvodina je povela u 71. minutu pogotkom Lazara Ranđelovića, a pobedu je obezbedio Džon Meri u 86. minutu. Novosadska ekipa je jedna od tri neporažene u Super ligi,