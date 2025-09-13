Partizan poražen od Makabija u finalu

Košarkaši Partizana poraženi su u finalu turnira u Beogradu od ekipe Makabija rezultatom 103:96.

Bez velikog broja igrača Partizan je odigrao pripremni turnir u Beogradu u kom su učestovali i PAOK, Zenit, Ural i Makabi, a upravo sa izraelskim timom odigrali su drugu utakmicu koja je ujedno bila i finale. Priliku su dobili mladi igrači poput Mijailovića, Bojovića, Danilovića i sjajno su je iskoristili iako na kraju nisu uspeli da odvedu crno-bele do pobede. Makabi je bolje otvorio meč, da bi potom Partizan preokrenuo u drugoj deonici. Raspucao se izraelski