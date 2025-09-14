Košarkaši Partizana poraženi od Makabija u finalu „Open air“ turnira u Beogradu

Košarkaši Partizana nisu uspeli da osvoje „Open air“ turnir u Beogradu.

Partizan je u finalu, odigranom u dvorani „Aleksandar Nikolić“, poražen od Makabija rezultatom 103:96. Prethodno je prvak ABA i srpske Superlige nadigrao PAOK na Tašmajdanu. Makabi je bio ubedljiv protiv Zenita u polufinalu, 102:77. ttps://www.danas.rs/sport/blagojevic-partizan-srbija-engleska/ Trener crno-belih Željko Obradović nije mogao ni protiv Makabija da računa na povređene Alekseja Pokuševskog, Frenka Nilikinu, Karlika i Tajrika Džonsa, kao i na Isaka Bongu