Finale Evrobasketa 2025: Nemačka i Turska za zlato, Grčka i Finska za bronzu

Evropsko prvenstvo u košarci završava se u Rigi mečevima za treće mesto i finale između neporaženih Nemačke i Turske.

Evrobasket 2025 se završava u Rigi gde će u nedelju biti odigrani poslednji mečevi: u 16 časova za bronzu se sastaju Grčka i Finska, dok je finale zakazano za 20 časova između Nemačke i Turske, obe ekipe sa maksimalnim učinkom. Danas Kurir RTS

Nemačka, aktuelni svetski šampion, teži drugoj evropskoj tituli, prvoj od 1993. godine, dok Turska ima priliku da osvoji svoj prvi evropski šampionski pehar nakon finala 2001. godine. Obe selekcije su do finala stigle bez poraza. Večernje novosti Dnevnik Euronews B92

Utakmica za bronzu donosi priliku Finskoj da osvoji prvu medalju u istoriji, dok Grčka traži svoju šestu bronzu na EP. Srbija je rano ispala, eliminisana u osmini finala od Finske. Nova BBC News

Trener Turske Ergin Ataman, jedan od najtrofejnijih trenera Evrope sa tri Evrolige u poslednje četiri godine, ima priliku da postane deseti trener sa titulama klupskog i reprezentativnog prvaka Evrope osvojenim 2025. godine. B92 Kurir Nova Telegraf

Veštačka inteligencija ChatGPT vidi Nemačku kao blagog favorita u finalu protiv Turske, ističući moćnu ekipu sa igračima poput Franca Vagnera. Telegraf Nova

